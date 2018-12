Novo recorde será estabelecido este ano com chegada de 35 milhões de turistas

Abriu já no final do ano, mas a Ponte do Delta terá um impacto significativo no número de turistas que, este ano, chegaram a Macau. As estimativas preliminares da Direcção dos Serviços de Turismo apontam para 35 milhões de visitantes em 2018, um aumento de quase 10% face ao ano passado.

Catarina Vila Nova

Macau prepara-se para quebrar um novo recorde com o número de entradas de turistas a chegar aos 35 milhões este ano. A estimativa foi ontem avançada por Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de celebração do 19º aniversário do estabelecimento da RAEM. Este número, que deverá corresponder a um aumento anual na ordem dos 9%, foi explicado pela dirigente tendo em conta a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, em finais de Outubro. Este acontecimento teve repercussões imediatas no mês seguinte, com os resultados preliminares a apontarem para um aumento anual de turistas de 15% em Novembro.

“A nossa previsão inicial deste ano foi um bocado conservadora”, admitiu ontem Helena de Senna Fernandes. Em meados de Janeiro, na conferência de imprensa anual da DST, a dirigente antecipou um crescimento entre 1 a 3% face aos 32,6 milhões que entraram em Macau no ano passado. Só nos primeiros 11 meses deste ano este número foi praticamente igualado e a directora da DST estima que, até ao final do ano, se alcance a figura recorde de 35 milhões. “Os resultados preliminares indicam que, até Novembro, já chegaram 32 milhões de visitantes, mais 9% comparando com o ano passado. Até ao fim do ano, em princípio, vai ser 35 milhões de visitantes, em termos percentuais é mais ou menos 8 a 9%”, revelou Senna Fernandes. “De certeza vai ser um recorde”, declarou.

Este aumento de quase 10% face a 2017 deve-se essencialmente à inauguração da Ponte do Delta, já na recta final deste ano. Segundo disse Senna Fernandes, até Outubro, o aumento de turistas tinha sido na ordem dos 8% mas, no mês seguinte, este valor quase que duplicou para os 15%. “Por causa da ponte houve um grande aumento de turistas. Até Outubro, o crescimento foi mais ou menos na ordem dos 8% em cada mês [em comparação com o período homólogo], mas os resultados preliminares de Novembro indicam que o aumento é mais ou menos de 15%, comparando com Novembro do ano passado”, detalhou a dirigente.

No entanto, Helena de Senna Fernandes não entende que este aumento de turistas tenha impacto no número de pessoas que efectivamente circulam pela cidade, uma vez que quem chega a Macau pela ponte acaba por ir embora no mesmo dia. “Há um grande aumento em termos das pessoas que não pernoitaram durante o mês de Novembro”, indicou a dirigente. Até Outubro, cerca de 52% dos visitantes passavam pelo menos uma noite em Macau, percentagem esta que foi “completamente revertida” após a inauguração da Ponte do Delta. “Só para o mês de Novembro temos mais pessoas a não pernoitar. Em termos percentuais está a contrariar a tendência que estávamos a ver de Janeiro a Outubro”, observou.

Após a “novidade” da ponte esmorecer, Senna Fernandes prevê que o número de turistas será estabilizado. “O que nós estamos a observar é que as pessoas vêm ver a ponte e, por isso, eles não estão realmente a entrar em Macau. O circuito deles não atinge muito os nossos produtos turísticos, infelizmente. Estamos a ver este aumento por causa da novidade da ponte e, por isso, temos que observar quando vamos voltar a um turismo mais normal”, afirmou a dirigente.

GOVERNO NÃO PÕE DE PARTE CONDICIONAMENTO DE EXCURSÕES NA PONTE

Questionada quanto à possibilidade de, em Macau, ser aplicada a mesma proibição às agências de turismo de Guangdong de realização de viagens de um dia a Hong Kong pela ponte, Helena de Senna Fernandes disse que o Governo está atento a esta solução. “Nós não vamos aplicar ou pedir uma medida sem ver o seu efeito. Nós estamos atentos e, se for necessário, claro que nós vamos pedir. As mesmas medidas que são aplicadas em Hong Kong podem ser aplicadas em Macau, mas depende se é necessário ou não”, esclareceu a dirigente.

A proibição de agências turísticas da província de Guangdong realizarem viagens de um dia a Hong Kong durante os fins-de-semana utilizando a Ponte do Delta foi anunciada na sequência de vários protestos em Lantau, cujos residentes se sentiram “invadidos” pelos turistas na habitualmente pacata zona de Tung Chung. No mesmo dia em que esta política foi tornada pública, o Governo de Macau anunciou o condicionamento da tomada e largada de passageiros de autocarros turísticos nas Portas do Cerco, com o objectivo de levar mais pessoas a utilizar o Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Helena de Senna Fernandes revelou ainda ontem que a DST está a colaborar com o Hong Kong Tourism Board na realização de um estudo sobre as tendências de utilização da Ponte do Delta. “Neste momento estamos a ultimar o que vamos estudar e também temos que receber propostas das diferentes entidades”, disse a dirigente. Uma vez que o volume de turistas que chegam pela ponte é mais elevado em Hong Kong do que em Macau, a directora da DST explicou que este estudo será principalmente realizado por entidades da cidade vizinha.

FESTIVAL DE LUZ ALARGADO ATÉ 20 DE JANEIRO

Devido à elevada procura que a edição deste ano do Festival de Luz está a ter, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) decidiu estender o evento até 20 de Janeiro. A decisão foi ontem anunciada por Helena de Senna Fernandes, directora da DST, à margem das comemorações do 19º aniversário do estabelecimento da RAEM, que revelou que este festival já reuniu mais de 700 mil interacções nas redes sociais. Inicialmente programado apenas até 31 de Dezembro, o Festival de Luz tem este ano como tema “Viagem no Tempo em Macau”, e realiza-se diariamente entre as 19 e as 22 horas em vários pontos do território. C.V.N.