Nome do Consulado: Portugal resiste

A China fez o pedido a todos os países para limitarem os nomes dos seus consulados às regiões em que se situam. Alguns já mudaram, a União Europeia resiste.

João Paulo Meneses

putaoya@hotmail.com

Se a China tinha pressa em resolver o assunto, e queria, como foi noticiado, que a mudança do nome do Consulado de Portugal em Macau e Hong Kong acontecesse até ao momento da posse do substituto de Vítor Sereno, os meses passaram e nada aconteceu. Do lado português a posição não mudou: “não se registaram desenvolvimentos quanto a esta questão”, avança o Ministério dos Negócios Estrangeiros ao PONTO FINAL.

Recorde-se que a notícia do pedido chinês é de Agosto, via jornal Hoje Macau. Na altura foi escrito que a China não quer misturas e por isso pediu aos países com consulados em Macau para retirarem a referência a eventual referência Hong Kong e aos que têm consulados em Hong Kong com extensão a Macau para fazerem o mesmo.

Na lista dos ‘visados’ está, por isso, o Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, que passaria a ser Consulado-Geral de Portugal, Macau (a China quer que estes consulados passem a assumir o nome do país a que pertencem e depois o nome da região onde estão localizados).

Portugal não respondeu, primeiro porque o assunto está a ser tratado no âmbito da União Europeia, e depois porque existe a expectativa de que a China deixe cair a proposta – e passaram pelo menos cinco meses desde o pedido de Pequim. Recorde-se que em Agosto foi também noticiado que o requerente pretendia que a mudança ocorresse em coincidência com a mudança de cônsul português (Paulo Cunha Alves substituiu formalmente Vítor Sereno nos primeiros dias de Outubro). “Ainda assim, – garante o MNE português ao PONTO FINAL – sublinhamos que não está em causa qualquer alteração à área jurisdição do Consulado-Geral, ou seja, que uma eventual mudança de nome não limitaria de modo algum o acompanhamento que o Consulado-Geral presta às nossas Comunidades, tanto em Macau, como em Hong Kong”.

Pedido generalizado…

A solicitação chinesa abrangeu naturalmente todos os consulados de Macau e de Hong Kong com extensão geográfica à região vizinha. Mas em Macau apenas o Consulado Português é visado directamente, uma vez que outros casos não se enquadram. O Reino Unido por razões óbvias, as Filipinas e Moçambique porque também têm consulados nas duas regiões especiais e Angola porque, depois de ter fechado, este ano, o consulado em Hong Kong, ainda não redefiniu orientações (ainda assim é provável que, depois deste pedido, não passe a designar-se Consulado de Angola em Macau e Hong Kong). O Consulado de Cabo Verde sempre se designou apenas ‘de Macau’.

Diferente é a situação em Hong Kong.

Diversos países têm representações consulares na Região Especial com extensão, na denominação, a Macau: U.S. Consulate General in Hong Kong & Macau, Consulat Général de France à Hong Kong & Macao, Consulat général de Belgique à Hong Kong et Macau ou Netherlands consulate-general in Hong Kong and Macao são apenas alguns exemplos.

A situação europeia parece estar a ser concertada (pelo menos ao nível dos países da União Europeia – e não por acaso existe o “Consulate General of Switzerland in Hong Kong – This Consulate General is Switzerland’s official representation in the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau”), mas relativamente a países de outros continentes o panorama é diferente.

O Brasil, por exemplo, que actualmente se designa Consulado Geral do Brasil em Hong Kong mas já foi Consulado Geral do Brasil em Hong Kong e Macau. Não conseguimos confirmar se a mudança se deve ao pedido feito pelas autoridades chinesas. Caso semelhante é o do Canadá, agora Consulate General of Canada in Hong Kong, mas antes Consulate General of Canada in Hong Kong and Macao.

Curiosa a formulação da Indonésia: “Consulate General of the Republic of Indonesia in Hong Kong, Special Administrative Region of the People’s Republic of China Accredited to Macao, Special Administrative Region of the People’s Republic of China.”