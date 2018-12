Inovação tecnológica e construção da cidade inteligente são prioridades do Governo

Chui Sai On proferiu ontem o seu último discurso enquanto Chefe do Executivo nas comemorações da transferência de soberania de Macau. O líder do Governo mencionou as eleições do próximo ano, mas não adiantou em que mês vão ocorrer.

A inovação tecnológica, a construção de uma cidade inteligente e o aumento constante da capacidade governativa são as prioridades do Governo da RAEM. Foi esta a mensagem ontem deixada por Chui Sai On, naquele que foi o seu último discurso enquanto Chefe do Executivo no aniversário da transferência de soberania de Macau para a República Popular da China. Sobre dois acontecimentos de elevada importância que ocorrerão no próximo ano, nomeadamente, o 20º aniversário do estabelecimento da RAEM e a mudança de Governo, Chui dedicou poucas palavras, garantindo somente que, “nos termos da lei e de forma ordenada”, serão realizados os trabalhos preparatórios para a eleição do próximo Chefe do Executivo.

“Celebrar-se-á, no próximo ano, o 20º aniversário do retorno de Macau à pátria e haverá lugar à mudança de Governo. Iremos desenvolver, nos termos da lei e de forma ordenada, os trabalhos preparatórios para as eleições dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo e para a eleição do Chefe do Executivo”, disse ontem Chui Sai On, sem adiantar possíveis datas para a realização destas eleições. “O Governo está empenhado na construção e no aperfeiçoamento dos mecanismos de longo prazo relacionados com o bem-estar da população e focado na inovação tecnológica, na construção de uma cidade inteligente e no aumento constante da capacidade governativa”, afirmou o governante.

O Chefe do Executivo frisou os trabalhos de estabelecimento de um mecanismo eficiente de longo prazo para a prevenção e redução de desastres, com o objectivo de construir “uma cidade segura”. Por outro lado, e em linha com os incentivos à inovação na área tecnológica, Chui Sai On afirmou que o Governo vai “aperfeiçoar constantemente a construção de um Estado de Direito” e elaborar diplomas complementares “tendentes à concretização da defesa da segurança nacional”.

Chui Sai On referiu a visita que realizou recentemente a Pequim, por ocasião da celebração do 40º aniversário das políticas de reforma e abertura económica da China. Nessa altura, disse o governante, a delegação de Macau foi recebida por Xi Jinping que expressou “quatro desejos” para a RAEM: “Contribuir, de forma mais activa, para a abertura plena do país, integrar-se, de forma mais activa, no desenvolvimento geral do país, participar, de forma mais activa, na prática governativa do país e impulsionar, de forma mais activa, o intercâmbio humanístico universal”. “Estes quatro desejos reflectem plenamente a importância e a confiança depositadas pelo Governo Central na RAEM e constituem as novas orientações para o futuro desenvolvimento de Macau”, afirmou o líder do Governo.

Sobre a construção e desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, Chui Sai On adiantou que a comissão especializada de trabalho, criada para este fim, “encontra-se, presentemente, a coordenar os diversos serviços públicos a nível da repartição das tarefas em conformidade com o plano de acção da Grande Baía”. “Iremos intensificar o intercâmbio com os departamentos do Governo Central e com os governos de Guangdong e de Hong Kong, de modo a que os residentes de Macau se sintam cada vez mais realizados através da sua participação na construção da Grande Baía”, afirmou o Chefe do Executivo.