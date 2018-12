Desfile Internacional em fotografia

À semelhança de anos anteriores, o Desfile Internacional de Macau voltou a atrair multidões às principais artérias da cidade, preenchidas não só por turistas e residentes, mas também por muitos entusiastas pela fotografia, amadores e profissionais, que aqui tiveram a oportunidade de captar algumas imagens. A fotógrafa amadora Anabela Sousa foi uma delas, que fez o seu registo em imagem do evento numa perspectiva totalmente a preto-e-branco.

Os trabalhos fotográficos poderão ser submetidos a concurso abordando as actuações, atmosfera do evento, participantes, entre outros, devendo os interessados submeter as fotografias até 30 de Dezembro por email para psm_2015@yahoo.com.hk com dados pessoais e número de contacto (máximo de cinco fotografias).

Para a oitava edição do desfile foram criadas dez representações de figuras da mitologia e do folclore da China, de Macau e de oito países de língua portuguesa que representam a essência cultural dos respectivos países e regiões, promovendo o desfile como uma plataforma de intercâmbio de cultura e artes.

Este ano participaram no evento mais de 1.700 artistas de 57 grupos locais e 19 grupos internacionais vindos do interior da China, França, Espanha e Rússia. Para além disso, o evento foi visto online em directo por mais de 150 mil pessoas através das plataformas Weibo, Facebook e WeChat.