Concurso público para linha de Seac Pai Van lançado no início de 2019

O concurso público para a linha de Seac Pai Van será lançado no início do próximo ano, revelou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, em declarações aos jornalistas, à margem das comemorações dos 19 anos da transferência de soberania de Macau. Este traçado, que terá apenas dois quilómetros e duas estações, irá passar pela Estrada do Istmo, Rotunda de Seac Pai Van e Estrada de Seac Pai Van, articulando-se, no futuro, com a linha da Taipa. “A linha de Seac Pai Van tem cerca de dois quilómetros e duas estações. O concurso público dessa linha deveremos anunciar no princípio do próximo ano”, adiantou Raimundo do Rosário. Sobre a extensão da linha da Taipa até à Barra, através da estação dos Jardins do Oceano, o governante disse que iria custar 4,5 mil milhões de patacas e que estará a funcionar em 2024, “com um bocadinho de sorte em 2023”.

Em relação ao concurso público para concessão de terrenos, anunciado durante as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, Raimundo do Rosário disse ser “ainda cedo para dizer” quais os lotes que vão a concurso. “Tenho uma ideia, com certeza”, afirmou. O secretário adiantou que, “no princípio do próximo ano”, será publicado o regulamento administrativo sobre o concurso público, “sem o qual não podemos conceder terrenos”. “A lei de terras impõe isso porque a concessão de terrenos, no futuro, far-se-á através de concurso público, e como é que se faz um concurso público? Todos os procedimentos do concurso público serão objecto de um regulamento administrativo que deverá ser publicado no princípio do próximo ano”, explicou o governante. C.V.N.