As memórias do embaixador japonês que irritou Salazar

Durante a II Guerra Mundial, Morishima Morito criou um serviço de informações secretas em Lisboa e enfrentou Salazar. Tudo em livro, agora em português.

Quando chegou a Lisboa, em Junho de 1942, Morishima Morito tinha passado os últimos quatro meses a bordo do navio sueco Gripsholm. Zarpara de Nova Iorque, onde havia sido cônsul até ser preso na sequência do ataque a Pearl Harbour. Aliás, estava a preparar-se para deixar o consulado americano – até tinha comprado um bilhete para a família na semana anterior – quando foi apanhado pela polícia. Ficou preso durante 10 meses e depois pôde finalmente partir com destino à capital portuguesa. Mas em Portugal não o esperava uma vida fácil.

Com o território de Timor Leste invadido e ocupado por tropas japonesas, foi preciso enfrentar Salazar e uma opinião pública desfavorável. “Antes de entregar as minhas credenciais ao Presidente da República [Óscar Carmona] contactei o Ministério dos Negócios Estrangeiros [Salazar]: pediram-me que não escrevesse frases como ‘relação de amizade de longa data’ ou ‘relacionamento tradicionalmente amigável’.”

A chegada do embaixador está relatada no seu livro de memórias, publicado oito anos depois da sua saída do corpo diplomático, já em plena Guerra Fria. Pearl Harbour, Lisboa, Tóquio, assim se chama, foi traduzido pela primeira vez para uma língua estrangeira graças a Paulo Ramos, professor de história, tradutor e editor independente. Como descobriu este embaixador? Porque a filha de 11 anos decidiu aprender japonês. “Nas aulas, ela entrou em contacto com alguns japoneses residentes em Portugal. Há três anos, houve um que me falou do livro de um embaixador que esteve cá durante a Segunda Guerra Mundial”, recorda Paulo.

Com experiência na edição independente, pensou fazer uma edição portuguesa, longe de imaginar as dificuldades que o esperavam. “Sempre achei que era um documento importante para a nossa história. Problema? O kanji [alfabeto japonês] é tão antigo que é praticamente imperceptível a um japonês de 40 anos, quanto mais a um português.” Foi a filha que o ajudou a descobrir um português que vivia no Japão e que traduziu o primeiro encontro entre o diplomata e Salazar. “Queria apenas perceber que tamanho teria o livro e pedi-lhe para fazer um pequeno capítulo.” Depois desafiou Yuko Kase, professora japonesa da Universidade Católica, a viver em Portugal desde 1998, para traduzir o resto. “Precisou de um ano e meio”, explica Paulo Ramos.



Mentira a Salazar



Em Lisboa, Morishima Morito gostava de passear pela Baixa e de se sentar nos cafés da zona, onde comprava jornais da imprensa internacional e ficava a par das novidades da guerra. Aliás, para desenvolver um serviço de informações secretas em Lisboa contou com a cumplicidade de alguns dos donos de quiosques e livrarias que lhe guardavam edições internacionais. “Era sobretudo informação económica que ele recolhia”, diz Paulo Ramos.

Com Portugal numa posição neutra, Lisboa era estratégica para os aliados, cidade de espiões e de serviços de informação, “uma janela para o mundo ocidental”, descreve no livro. O próprio Morito, que definiu Lisboa como uma base de recolha de informações dos EUA e da Grã-Bretanha, formando um serviço com dezenas de pessoas na capital portuguesa, surge em relatos da época como um dos principais espiões nipónicos.

Apesar de ter mantido alguma independência relativa às posições japonesas, Morito não se livrou de discutir com Salazar – que definia como “político discreto” – alguns temas sensíveis, como a ocupação de Timor Leste e a base das Lajes.

Há 10 anos no poder, acusado pelos opositores de ter uma posição fraca em relação ao Japão, Salazar aceitou enviar observadores a Timor. Quando o relatório chegou, percebeu-se que as tropas japonesas haviam mandado o observador português embora ao fim de uma semana. “Só o deixaram observar dois locais onde estavam acomodados funcionários públicos e civis portugueses”, escreveria Morito nas memórias.

Salazar, enfurecido, respondeu ao diplomata: “Ao contrário das garantias dadas pelo Japão, a ilha encontra-se totalmente sob administração militar das forças nipónicas e tanto a soberania portuguesa como os direitos administrativos de Portugal estão a ser ignorados por completo.” Exigiu também a retirada das tropas.

Morito, cuja sensibilidade diplomática era elogiada, perguntou então ao presidente do Conselho: “Devo considerar que aquilo que referiu é a proposta oficial do governo português ou uma opinião pessoal?” “Tanto faz”, respondeu Salazar, pedindo cautela para evitar um corte de relações diplomáticas.

Foi assim que o diplomata, aconselhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros japonês a evitar um endurecimento da posição de Salazar, decidiu tornar oficial a retirada das tropas. Ainda que tal não fosse totalmente verdade. “Em resumo, o ministro Shigemitsu pediu-me para simular a retirada das nossas tropas de Timor”, escreveu no livro.



As falinhas mansas resultam



Braga de Macedo, que assina um dos prefácios do livro, desconhece se este “pacifista irónico e tranquilo espiou para e/ou contra algum império (nipónico, português, soviético, chinês, americano, russo)”, mas acredita que o diplomata “gostou de nós”. E dá um exemplo: o dia em que Morito se comoveu com as despedidas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Embaixadas americana e britânica, a 9 de Janeiro de 1946 – “realmente excepcionais atendendo à situação de derrota, e a quem foi ordenado que se retirasse do país”.

“Ele tinha muita ironia a lidar com os governantes japoneses e portugueses. Queria forçar o seu governo a retirar as tropas de Timor Leste – embora os japoneses não o quisessem -, mas sabia que o processo ia ser longo. Foi com falinhas mansas para Salazar, que também estava numa camisa-de-forças, dizer que iam retirar as tropas, mas que isso levaria o seu tempo”, conta Paulo Ramos. O antigo editor na Europa América descobriu mais um detalhe interessante – um dos responsáveis pela recuperação do edifício onde funcionara a embaixada do Japão durante a II Guerra Mundial, no Príncipe Real, era seu primo e contou-lhe que “havia imensos esconderijos no sótão e painéis falsos de madeira que davam para compartimentos secretos”. Talvez Morito guardasse aqui algumas informações preciosas que recolheu até 1946, quando a guerra terminou e ele voltou para o Japão.



André Rito

Revista Sábado