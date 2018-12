Vítor Sereno distinguido com título honorífico de prestígio e de valor

O antigo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, vai ser distinguido pelo Governo da RAEM na cerimónia de atribuição de medalhas e títulos honoríficos. Vítor Sereno, que foi cônsul-geral em Macau e Hong Kong entre 2013 e 2018 e é actualmente embaixador em Dacar, Senegal, foi distinguido com o “título honorífico de prestígio e de valor”.

De acordo com a lista de individualidades e entidades agraciadas com medalhas e títulos honoríficos divulgada ontem, a médica Maria Paula de Matos Pimenta Simões vai ser condecorada com a medalha de mérito profissional, três anos depois de ter recebido do Governo a medalha de mérito das comunidades portuguesas. A especialista de medicina interna é residente em Macau há mais de duas décadas.

O ex-deputado e actual cônsul honorário da Guiné Bissau no território, Chan Meng Kam, será agraciado com a mais alta condecoração do Governo, um “Lótus de Ouro”. Por outro lado, a medalha “Lótus de Prata” distingue este ano quatro pessoas: o empresário e ex-deputado Fong Chi Keong, o administrador Ho Hao Tong, a ex-deputada Kwan Tsui Hang e o atleta de artes marciais Huang Junhua. O coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, Sou Chio Fai, vai receber a medalha de mérito educativo, enquanto o bispo de Macau, Stephen Lee Bun-sang, foi distinguido com a medalha de mérito altruístico.

A cerimónia de atribuição de medalhas e títulos honoríficos vai realizar-se em meados de Janeiro.