UM e grupo Alibaba assinam memorando de entendimento sobre “big data”

A Universidade de Macau (UM) e a Alibaba Cloud, um ramo da multinacional chinesa Alibaba, assinaram um memorando de entendimento para uma parceria na área de “big data” e de computação em nuvem. Com este acordo, os alunos da UM vão ter acesso a mais cursos na área destas tecnologias e a universidade vai desenvolver mais laboratórios para melhorar a investigação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os alunos da Universidade de Macau (UM) vão ter acesso a mais oportunidades no que diz respeito à formação nas áreas de “big data”, análise de dados, computação em nuvem e tecnologia de “e-commerce”, por exemplo, graças ao memorando de entendimento assinado ontem entre a instituição e a Alibaba Cloud, um ramo da multinacional chinesa dedicada à computação em nuvem. Esta parceria tem como objectivo aumentar as oportunidades dos alunos da UM nestas áreas, indica um comunicado divulgado pela universidade. Este memorando de entendimento foi assinado por Yonghua Song, reitor da UM, e por Leo Liu, director-geral da Alibaba Cloud Hong Kong, Macau e Coreia.

A instituição de ensino superior e a empresa comprometem-se a, em conjunto, lançar várias iniciativas focadas na área digital que abordam este tipo de tecnologias emergentes e em rápido desenvolvimento. A nota da UM diz que os seus alunos serão equipados com competências viradas para o futuro e aptidões que atendam às demandas desta indústria. Na prática, a UM vai lançar um curso relacionado com a tecnologia de dados a partir de Setembro do próximo ano, que será ministrado por uma equipa de instrutores da Alibaba Cloud Academy.

No seu discurso, Yonghua Song sublinhou que o memorando de entendimento visa estreitar os laços da UM com o grupo Alibaba. “Aproveitando ao máximo os pontos fortes de ambas as partes, este memorando vai ajudar a acelerar o desenvolvimento de Macau como cidade inteligente, vai criar profissionais multidisciplinares e de alto calibre no sentido de desenvolver uma cidade inteligente e tecnologicamente inovadora, alcançando uma situação vantajosa para ambas as partes”, disse o reitor da UM, citado na nota da universidade.

Por seu lado, Leo Liu referiu que o talento é um dos factores decisivos para a inovação tecnológica, acrescentando que a aposta de Macau no sentido de se tornar uma cidade inteligente significa que a procura de talentos na área das tecnologias irá aumentar no território. O responsável da Alibaba Cloud disse ainda que a empresa está ansiosa por trabalhar com a UM e contribuir para esta área em Macau.

A Alibaba Cloud e a UM vão organizar em conjunto workshops, seminários e actividades para promover a adopção de tecnologias e fomentar uma cultura que permita a contribuição dos jovens para tornar Macau numa cidade inteligente, lê-se na nota da universidade.