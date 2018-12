Sector do jogo superou expectativas da Fitch em 2018

A agência de notação financeira Fitch confirmou o grau de notação de crédito “AA” em Macau, com perspectiva estável, no final de um ano em que o sector do jogo “superou as expectativas”, segundo um relatório publicado ontem. “A actividade do jogo continuou a impulsionar as receitas fiscais, enquanto as despesas permaneceram abaixo do orçamento”, indicou a agência de classificação de risco de crédito, prevendo um excedente orçamental de 9,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018.

Para a Fitch, “o sector do jogo superou as expectativas este ano, com as receitas brutas dos jogos de fortuna a aumentarem 13,7% face ao ano anterior, durante os 11 meses que terminaram em Novembro de 2018”. Por outro lado, o “fluxo de turistas também continua a registar um forte crescimento”, apoiado pela melhoria das ligações transfronteiriças, nomeadamente pela recém-inaugurada ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

De resto, a notação de Macau é sustentada por um financiamento externo e finanças públicas “excepcionalmente sólidos”. Não obstante, o ‘rating’ do território é limitado “pela elevada volatilidade do PIB, pela concentração no sector do jogo e do turismo da China continental”. Para o próximo ano, a Fitch prevê um excedente orçamental de 9,4% do PIB, com base em “perspectivas optimistas de que as receitas do jogo aumentem cerca de 5% no próximo ano”.

Na terça-feira, recorde-se, a Assembleia Legislativa aprovou na especialidade o Orçamento para 2019, no qual se estima que o imposto sobre o jogo represente 80,5% do total das receitas.