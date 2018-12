Restaurantes vão poder abrir temporariamente mediante caução de 10 mil patacas

As alterações ao regulamento administrativo de licenças de estabelecimento de comidas e bebidas vão permitir que os restaurantes abram provisoriamente mediante o pagamento de uma caução de 10 mil patacas. Com a revisão do diploma, o Governo espera conseguir terminar cada procedimento de atribuição de licença em 45 dias úteis.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Governo vai propor que seja permitido a um estabelecimento de comidas e bebidas pedir uma licença provisória de exploração da actividade mediante o pagamento de uma caução de 10 mil patacas. Esta é uma das alterações ao regulamento administrativo sobre os procedimentos de licenciamento de estabelecimentos de comidas e bebidas que exige também à agência única de licenciamento a marcação imediata da data da vistoria após ter recebido a notificação de conclusão das obras. Com as revisões a este diploma o Governo espera poder concluir os procedimentos de atribuição de licenças no prazo de 45 dias úteis.

Com a revisão do regulamento administrativo que regula os procedimentos de licenciamento de estabelecimentos de comidas e bebidas, o Governo propõe que seja permitido antecipar o exercício provisório de actividade externa do estabelecimento de comidas e bebidas. Para o efeito, o requerente, depois de concluir as obras de acordo com o projecto previamente acordado, deve assegurar que o seu restaurante opera seguindo os requisitos de segurança e saúde públicas, bem como de protecção ambiental. É exigida a apresentação de declarações de indivíduos ou entidades com qualificações técnicas profissionais que comprovem que as obras, o sistema de combate a incêndios, o elevador de passageiros e os equipamentos a combustível correspondem à legislação em vigor. A licença provisória de quatro meses será então emitida pela agência única mediante o pagamento de uma caução de 10 mil patacas.

Segundo adiantou ontem Lei Wai Nong, presidente substituto do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), na conferência de imprensa do Conselho Executivo, anualmente são emitidas entre 120 a 140 licenças para estabelecimentos de comidas e bebidas. Actualmente, cerca de 60 pedidos estão pendentes, podendo estes requerentes optar pela aplicação deste regulamento, após a sua entrada em vigor. O mesmo responsável disse ainda que a média de 49 dias para obtenção de uma licença no ano passado foi, este ano, reduzida para 45, número este que o Governo espera manter com as revisões deste diploma. “Em 45 dias úteis finalizamos a emissão de uma licença”, disse Lei Wai Non.

As alterações agora propostas referem ainda que a agência única deve emitir “imediatamente” uma guia de pagamento e marcar a data da vistoria logo que tenha recebido do requerente a comunicação da conclusão das obras. Actualmente, este organismo tem três dias úteis para cumprir este passo. Por outro lado, um representante das Obras Públicas pode emitir directamente a licença de obras ou estabelecer a dispensa de licença, com vista a aumentar a celeridade do procedimento de licenciamento segundo o regime de agência única. O regulamento administrativo deverá entrar em vigor no próximo dia 1 de Janeiro.