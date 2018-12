Expectativa e anseio, nas vésperas do desvendar do plano para a Grande Baía

Analistas ouvidos pelo PONTO FINAL referem expectativas diferentes quanto ao que será revelado no próximo ano pelo Governo Central quanto ao planeamento e construção da Grande Baía. Integração e cooperação parecem ser palavras de ordem.

Catarina Vila Nova

Muito se tem falado, mas pouco se sabe ainda sobre do que vai tratar o planeamento geral da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Bastante aguardado por alguns e olhado com suspeita por outros, este plano tem vindo a ser prometido há já alguns anos e a divulgação dos seus contornos consecutivamente atirada para os líderes do Governo Central por quem governa as duas regiões administrativas especiais da China. Contudo, esta semana, Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, deixou antever que, afinal, o desvendar destas linhas-mestre poderá ocorrer mais brevemente do que se antecipava. “No próximo ano será o 70º aniversário da República Popular da China. Nós acreditamos que o desenvolvimento da Área da Grande Baía vai também avançar para a próxima fase e que o plano de desenvolvimento será oficialmente divulgado no início do próximo ano”, desvendou a líder de Hong Kong, citada pelo South China Morning Post. Mas o que se pode esperar deste plano para a construção e desenvolvimento da Grande Baía, e que papel será relegado a Macau neste contexto das 11 cidades?

“A GRANDE BAÍA É UM PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL E NÃO APENAS REGIONAL”

Para Davis Fong, a Grande Baía é mais do que um plano regional, começa por defender o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, para quem esta estratégia vai obrigatoriamente envolver uma sinergia entre as várias cidades. “A Grande Baía é um plano estratégico nacional e não apenas regional. Porque é que a Grande Baía é tão importante? Não é apenas uma estratégia de cidades, mas também de divisão de forças. Todos sabem que nós somos bons no turismo, mas Hong Kong é um centro financeiro internacional”, exemplifica. Neste sentido, as 11 cidades terão um “novo desafio”: “Nós estamos a apontar para um grande passo – a transformação de um sector económico muito tradicional num centro orientado para a tecnologia e inovação. No futuro, eu antecipo que Hong Kong, Shenzhen, Cantão e Macau vão desenvolver um corredor de informação tecnológica para aumentar as nossas vantagens competitivas”.

Um exemplo avançado por Davis Fong, que é também o director do Instituto para o Estudo do Jogo Comercial da Universidade de Macau, passa pelo estabelecimento de uma empresa numa cidade da Grande Baía, podendo explorar aqui as vantagens dos outros locais. “Por exemplo, podemos estabelecer uma companhia aqui e contar com os profissionais tecnológicos em Shenzhen, as capacidades de inovação da Universidade de Hong Kong e, finalmente, criar um produto que possa ser produzido em Cantão”, detalhou. “É a isto que nós chamamos o estilo moderno de colaboração. No futuro, espero que as pessoas de Macau possam utilizar estas vantagens competitivas em diferentes áreas e desenvolver os seus próprios empreendimentos”, frisou. E estas vantagens serão aplicadas a todos os residentes da Grande Baía, independentemente da sua nacionalidade? “Eu penso que sim porque a Grande Baía é inclusiva, não exclusiva. É para todas as pessoas que vivem na Grande Baía, incluindo os expatriados e os portugueses residentes em Macau”, defendeu Davis Fong.

“SE FALARMOS DO VERDADEIRO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE BAÍA, OS JOVENS SÃO O ASPECTO MAIS IMPORTANTE”

Larry So não é assim tão optimista. Para o politólogo, um real desenvolvimento e construção da Grande Baía deve necessariamente envolver os jovens destas cidades, mas, pelo menos no que diz respeito às camadas mais novas de Hong Kong e Macau, So denota uma falta de interesse face ao interior da China. “Em Macau fala-se sobre como integrar os jovens na Grande Baía mas, neste caso, não será assim tão fácil porque os jovens de Macau e Hong Kong conhecem a China, mas se estivermos a falar de fazerem parte do desenvolvimento [da Grande Baía], isso é outra história”, considerou o antigo professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM). “Se falarmos do verdadeiro desenvolvimento da Grande Baía, os jovens são o aspecto mais importante”, defendeu o analista.

Para Larry So, há ainda questões que devem ser resolvidas e que passam pelas diferenças fundamentais entre Macau, Hong Kong e o interior da China, tais como os diferentes regimes jurídicos e moedas. “Estes três sítios – Hong Kong Macau e a China – têm diferentes sistemas jurídicos e estes são assuntos que têm de ser discutidos, mas claro que, em termos económicos, é mais fácil falar do que fazer”, considerou o politólogo. Por outro lado, o académico entende também existir já uma “divisão de forças” na Grande Baía com Macau a ter ainda que melhorar em alguns sectores. “Claro que nós temos a nossa posição, mas penso que podíamos avançar mais na indústria do entretenimento e das exposições”, defendeu Larry So.

“NÓS TEREMOS UM PAPEL PASSIVO PORQUE NÃO TEMOS NENHUM PODER FACE ÀS OUTRAS CIDADES”

Ng Kuok Cheong tem mais receios que expectativas. Por Macau ser uma cidade pequena em comparação com as restantes 10 que compõem a Grande Baía, o deputado pró-democrata teme que a RAEM não tenha capacidade competitiva face a Hong Kong ou Shenzhen, por exemplo. “Nós devemos insistir que toda a cooperação deve ser benéfica para ambos os lados, uma vez que Macau é uma cidade muito pequena e, por isso, tem muitos pontos fracos. Uma vez que os líderes do Governo Central anunciaram que a cooperação seria benéfica para todos, nós exortamos o Governo a insistir neste ponto”, afirmou.

Por outro lado, e exactamente por Macau ser uma cidade pequena, Ng Kuok Cheong defende que todos os aspectos desta cooperação devem ser alvo de uma auscultação pública a nível local. “Uma vez que Macau é uma cidade muito pequena eu penso que uma consulta aberta não será uma perda de tempo. Todos os itens desta cooperação devem ir a consulta pública na nossa pequena cidade”, argumentou o deputado. E que papel acredita estar guardado a Macau no contexto da Grande Baía? “Nós teremos um papel passivo porque não temos nenhum poder face às outras cidades, e o Governo Central já assumiu a liderança. Ainda que o Governo Central tenha convidado Chui Sai On para a Comissão [Nacional para o Desenvolvimento e Reforma], o poder de decisão está no Governo Central”, afirmou Ng Kuok Cheong.

“O PLANO INDICARÁ FUNDAMENTALMENTE OU IRÁ APROFUNDAR AQUELAS QUE SÃO AS FUNÇÕES DE CADA UMA DAS CIDADES”

José Luís Sales Marques espera que o plano esclareça o papel a desempenhar por cada uma das cidades, principalmente aqueles que são ainda pouco claros. “Eu penso que o plano indicará fundamentalmente ou irá aprofundar aquelas que são as funções de cada uma das cidades. Para Macau e Hong Kong essas funções até estão bastante especificadas, mas a província de Guangdong é constituída por nove cidades e essas funções não estão assim tão claramente atribuídas”, considerou o economista. “O plano estratégico para o desenvolvimento e construção da Grande Baía irá permitir percebermos melhor quais são as diversas funcionalidades tendo em atenção que a ideia da integração tem que partir das condições actualmente existentes, mas também vai ter que ter medidas que serão abrangentes para todos”, defendeu.

Também Sales Marques sublinhou o facto de estarem aqui em causa três moedas e regimes jurídicos diferentes, matérias estas que o economista considera que “vão ter que ser trabalhadas”. Contudo, e fazendo a ponte com o processo de construção da União Europeia, o presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau entende que a integração será realizada “passo a passo”. “Há certas coisas que são necessárias e que vão sendo construídas. Nesse aspecto há um processo continuado, se calhar com graus diferentes de sofisticação, que vai ter que ser realizado, em certa medida, passo a passo”, considerou.