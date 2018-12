Detectado caso de peste suína africana em Zhuhai, IACM diz estar atento

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) diz estar “altamente atento” ao caso de peste suína africana que foi detectado num matadouro de Xiangzhou, em Zhuhai. O IACM garante que está a manter um contacto estreito com os serviços alfandegários do interior da China para o manter o fornecimento de porcos vivos em Macau. Ainda que a peste suína africana não seja transmissível entre humanos e animais, e de não constituir perigo directo para a saúde, o organismo diz que vai reforçar os trabalhos de inspecção e de quarentena, incluindo higiene e limpeza de viveiros e recomenda que não se compre carne do porco de origem desconhecida dos vendilhões sem licença.

