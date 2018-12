CPU questiona projecto para a construção de posto de combustíveis junto a ciclovia

Apesar de Li Canfeng garantir que este projecto não vai afectar a ligação da ciclovia, alguns membros do Conselho de Planeamento Urbanístico (CPU) mostraram preocupações relativamente à construção de um posto de abastecimento de combustíveis na Avenida Marginal Flor de Lótus. Wu Chou Kit pediu para o Governo ponderar outra localização, mas o projecto acabou por ser aprovado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Alguns dos membros do Conselho de Planeamento Urbanístico (CPU) manifestaram preocupação relativamente ao projecto de construção de um posto de abastecimento de combustíveis num terreno junto à Avenida Marginal Flor de Lótus, na Taipa, por considerarem que há questões ambientais a ter em conta e, além disso, por interferir com uma ciclovia. A Direcção dos Serviços de Solos, obras Públicas e Transportes (DSSOPT) registou as opiniões e aprovou o projecto, tal como os restantes 19 projectos que estiveram ontem em discussão na 8.ª reunião plenária do órgão consultivo.

Durante a discussão, Wu Chou Kit, deputado e membro do conselho, disse que “o Governo tem de ponderar bem para ver se existe outra localização para esta instalação”, justificando o seu pedido com o facto de o projecto poder vir a obstruir a ciclovia. A questão ambiental também preocupou os membros, já que o projecto para o futuro posto de abastecimento fica na marginal. A estas questões, Li Canfeng, director da DSSOPT, respondeu que o projecto “não afecta a ligação da ciclovia” e que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) “já tem um plano quanto à avaliação do impacto ambiental”, não revelando mais pormenores. O presidente do CPU registou as dúvidas e aprovou o projecto.

Relativamente ao projecto para um terreno junto à avenida do aeroporto, com uma área total de 42 mil metros quadrados e que tem como finalidade a construção de um centro de instrução e de exames de condução, os membros questionaram a localização devido à circulação de veículos pesados naquela zona, o que pode provocar vários acidentes entre viaturas. Os responsáveis do Governo disseram que, além deste centro de instrução de condução, será construído também uma zona de edifícios para escritórios.

A remodelação do Mercado Vermelho também esteve em discussão. Os membros pediram mais pormenores sobre o projecto, ao que Leong Wai Man, vice-presidente do Instituto Cultural, explicou que vão ser mantidas as características da “singularidade cultural da construção”, como a fachada e as escadas.

Nesta, que foi a 8.ª reunião plenária do CPU este ano, foram aprovados todos os 20 projectos submetidos a apreciação. Este conselho é um órgão consultivo do Governo que tem como objectivo emitir pareceres referentes à elaboração, execução, revisão e alteração dos planos urbanísticos.