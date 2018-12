Conta única do Governo disponível a partir de 2 de Janeiro

A partir do próximo dia 2 de Janeiro os cidadãos de Macau vão poder pedir nos vários quiosques localizados em diversos pontos da cidade a sua conta para aceder à plataforma uniformizada do Governo. A data foi ontem avançada por Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), na conferência de imprensa do Conselho Executivo em que foi apresentado o regulamento administrativo dos Serviços Electrónicos. Será este diploma que vai regular a plataforma agregadora de serviços, apresentada na semana passada, lançada ao abrigo do programa Governo inteligente.

Como havia já sido explicado na semana passada, através desta plataforma agregadora de serviços os cidadãos vão poder pedir senhas online e tratar das formalidades de contratação de trabalhadores domésticos não-residentes, bem como dos pedidos de licenciamento de estabelecimentos de restauração. Só nestas três funcionalidades o Governo investiu 11 milhões de patacas. A primeira ferramenta estará disponível em organismos como a Direcção dos Serviços de Identificação, de Finanças, de Assuntos de Justiça, para os Assuntos de Tráfego, Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e Fundo de Segurança Social.

Segundo explicou ontem Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, este regulamento administrativo deverá entrar em vigor no próximo dia 1 de Janeiro e visa “regulamentar a partilha e utilização de equipamentos, sistemas e aplicações informáticas dos serviços públicos”. Através da mesma conta de utilizador, o cidadão poderá aceder a todos os serviços electrónicos que estejam disponibilizados na plataforma uniformizada. “O interessado pode encontrar reunidos, num mesmo portal da internet, os serviços e as informações que procura e não precisará de várias contas de utilizador para tratar, por meios electrónicos, dos seus assuntos, submeter formulários ou outros documentos”, acrescentou. C.V.N.