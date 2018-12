Trânsito vai estar sob pressão devido ao aumento de obras de grande dimensão em 2019

O trânsito de Macau vai estar sob pressão durante o próximo ano, admite a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Ainda que o número de projectos de execução de obras previstas para 2019 seja menor do que o registado este ano, o número de projectos de grande envergadura vai aumentar, o que vai condicionar o trânsito, avisam as autoridades.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O aumento de obras viárias de grande dimensão que vai acontecer no próximo ano vai colocar pressão sob o trânsito de Macau. A garantia foi dada por Chiang Ngoc Vai, director substituto da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), durante uma conferência de imprensa sobre as obras viárias que vão ocorrer durante o próximo ano. Segundo os números da direcção, o Grupo de Coordenação de Obras Viárias recebeu 298 projectos de execução de obras para 2019 provenientes de serviços públicos e das concessionárias, menos 3% do que os 307 do ano passado. Ainda assim, há um aumento do número de obras de grande dimensão e que têm a ver com as artérias principais, de 42 para 57. “Devido ao aumento ligeiro do número de obras de grande dimensão que têm a ver com a vida quotidiana da população, prevê-se que Macau estará sob pressão do trânsito”, diz a DSAT. Mas “temos mesmo de executar estas obras”, explicou Chiang Ngoc Vai.

A maioria das obras viárias que vão acontecer no próximo ano estão a cargo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. Lei Wa Pao, chefe da divisão de vias públicas, adiantou que se vai proceder à repavimentação da avenida do Lago Nam Van, bem como das avenidas Coronel Mesquita, Estrada Flor de Lótus e marginal da Concórdia. Na Avenida Almirante Lacerda vai ser construído um colector pluvial, obra esta que poderá causar pressão no trânsito desta zona, mas que tem como objectivo evitar inundações no futuro. Sobre as obras de melhoramento da avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, cujas obras começaram em Outubro deste ano, os responsáveis esperam que a parte fulcral dos trabalhos esteja concluída antes do Ano Novo Chinês, faltando depois avançar para as obras de menor dimensão. Outras obras consistem essencialmente no aumento de condutas de fornecimento de energia e substituição de canalizações.

Wong Sio Leong, chefe funcional da equipa técnica do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), disse que se vai agora proceder às escavações para a construção da estação do metro ligeiro da Barra e que no próximo ano vai ser lançado o concurso público para a construção do troço de Seac Pai Van.

Sobre o montante do orçamento total das obras, os responsáveis disseram não conhecer os números, já que as várias obras pertencem a diferentes organismos. Também relativamente às multas aplicadas às empreitadas que não respeitassem os prazos, assim como os prémios às que terminassem os trabalhos antes do previsto, Chiang Ngoc Vai afirmou não conhecer os dados.

Relativamente aos 307 projectos de obras viárias previstos para 2018, o grupo disse que, destes, 139 foram concluídos, 73 estão em andamento e 95 ainda não foram iniciados.