Sónia Chan rejeita aumentar licença de maternidade

O artigo que regula as faltas por maternidade foi dos que mais discussão gerou na votação na especialidade das alterações ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), com vários deputados a pedirem mais dias de descanso para as trabalhadoras após o parto. A secretária para a Administração e Justiça rejeitou igualar os 98 dias de licença de maternidade recomendados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) “tendo em conta o equilíbrio social”.

“Tendo em conta o equilíbrio social, neste momento não temos planos de alargar os dias de licença de maternidade para 98 dias”, afirmou ontem na Assembleia Legislativa Sónia Chan. As alterações ao ETAPM ontem aprovadas concedem às trabalhadoras da função pública 90 dias de faltas por motivo de parto, morte de nado-vivo ou parto de nado-morto. A OIT recomenda 14 semanas – ou 98 dias – de licença de maternidade. Em caso de aborto espontâneo, eugénico ou terapêutico, o período de faltas é de sete a 60 dias seguidos, definidos por um médico.

Lei Chan U e Wong Kit Cheng, que é também vice-presidente da Associação Geral das Mulheres, foram dois dos deputados que pediram o aumento do número de dias de licença de maternidade, com a legisladora a defender que “a licença de maternidade tem a ver com o interesse integral da sociedade”. José Pereira Coutinho, deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), pediu ao Governo para uniformizar o número de dias tanto na Administração, como no sector privado. Actualmente, a Lei das Relações de Trabalho prevê 56 dias de licença de maternidade e o Governo pretende aditar 14 dias de faltas não remuneradas. “No futuro, em tempo oportuno, vamos ponderar a sua opinião”, foi a resposta de Sónia Chan.

Também o artigo que determina que as férias de um trabalhador podem ser interrompidas “por exigências imperiosas e imprevisíveis decorrentes do funcionamento do serviço” gerou discussão, com Coutinho a defender que esta medida “está a reduzir os direitos e interesses dos trabalhadores”. Sónia Chan defendeu esta alteração “para conseguir acompanhar a evolução do desenvolvimento da sociedade, garantir os direitos dos funcionários públicos, simplificar procedimentos e delegar poderes aos subordinados”. “É para que os dirigentes possam resolver atempadamente situações imprevistas e urgentes. Isto não é feito a bel-prazer nem arbitrariamente. Os dirigentes têm de ponderar a necessidade de interromper o gozo de férias e se há pessoal para substituir o trabalhador que foi de férias”, justificou a governante, acrescentando que o Governo dispõe de uma entidade fiscalizadora e “muitos mecanismos para apresentação de queixas”. “Confio que qualquer pessoal de direcção consegue salvaguardar os direitos e interesses dos seus subordinados”, afirmou. C.V.N.