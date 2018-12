PJ recebeu 67 queixas por crimes sexuais até Novembro

Das 67 queixas recebidas este ano pela Polícia Judiciária relacionadas com crimes sexuais, 26 são suspeitas de abuso sexual de crianças e 23 de violação. Aqui estão incluídos casos que foram tornados públicos como o do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, do antigo director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau e dos dois tutores.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Nos primeiros 11 meses deste ano, a Polícia Judiciária (PJ) recebeu 67 queixas relacionadas com crimes sexuais. Destas, 26 são de abuso sexual de crianças e 23 de violação, indicam os dados facultados pela PJ ao PONTO FINAL. Das 40 alegadas vítimas menores de 16 anos, 30 são raparigas e 10 são rapazes, enquanto que todas as alegadas vítimas com mais de 16 anos são mulheres. A grande maioria dos suspeitos são homens com mais de 16 anos, não se tendo registado nenhuma suspeita com menos de 16 anos.

Do total de 67 queixas relacionadas com crimes sexuais recebidas até Novembro pela PJ, 26 são suspeitas de abuso sexual de crianças, 23 de violação e 10 de coacção sexual. As autoridades receberam ainda quatro queixas de importunação sexual e duas de estupro. Apenas 56 casos foram encaminhados para o Ministério Público (MP): 22 de violação, 20 de abuso sexual de crianças e 10 de coacção sexual. O PONTO FINAL contactou também o MP para obter informações quanto ao seguimento destes casos, mas até ontem não foi recebida qualquer resposta. Foi ainda enviado um requerimento à presidente dos Tribunais de Primeira Instância com o mesmo pedido que, até ontem, não obteve nenhuma resposta.

Relativamente à idade e sexo das alegadas vítimas, das 40 menores de 16 anos, 30 são raparigas e 10 são rapazes. A PJ suspeita que 25 meninas e seis meninos tenham sido vítimas de abuso sexual de crianças, sendo este o crime com mais prevalência nesta faixa etária. Registaram-se ainda três suspeitas de estupro de três rapazes e uma rapariga, e três alegados casos de violação, coacção sexual e importunação sexual de três menores de 16 anos do sexo feminino. Todas as alegadas vítimas com mais de 16 anos são do sexo feminino, tendo a PJ recebido 34 queixas: 22 por violação, nove por coacção sexual e três por importunação sexual.

A grande maioria dos alegados criminosos, 49, são homens com mais de 16 anos, suspeitos de 23 crimes de violação, 15 de abuso sexual de crianças, 10 de coacção sexual e um de importunação sexual. Três mulheres são suspeitas de três crimes individuais de coacção sexual, abuso sexual de crianças e um outro crime não identificado. A PJ não recebeu qualquer queixa contra raparigas menores de 16 anos, mas recebeu quatro queixas por abuso sexual de crianças contra quatro jovens do sexo masculino menores de 16 anos.

O primeiro caso de crimes sexuais tornado público este ano foi o de alegado abuso sexual de crianças no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, em Maio, tendo sido apresentadas sete queixas-crimes contra um funcionário da instituição, entretanto despedido. Ao suspeito foi aplicada a medida de coacção de termo de identidade e residência e o caso encontra-se ainda em investigação pelo MP, indicou o organismo numa resposta enviada ao PONTO FINAL a 7 de Dezembro.

Dois meses depois, foi tornado público que John Mo, antigo director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UM), era suspeito de ter violado uma estudante de uma outra instituição de ensino superior. O académico, que era então director da Escola de Pós-Graduação da UM, foi imediatamente despedido e encontra-se desde então em prisão preventiva. O arranque do julgamento está marcado para 25 de Janeiro, noticiou recentemente a Rádio Macau.

Em Outubro, um homem de 78 anos foi considerado suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs de oito e nove anos. Este indivíduo era professor de música das duas meninas desde Abril e as autoridades suspeitam que os abusos terão começado no início das férias de Verão. Um mês depois, um outro homem, de 35 anos, também ele formador, ficou em prisão preventiva por alegadamente ter abusado sexualmente de cinco estudantes menores.

O mais recente caso relacionado com crimes de natureza sexual foi tornado público pelos Serviços de Saúde que revelaram que um médico de medicina tradicional chinesa terá abusado sexualmente de, pelo menos, uma paciente durante um tratamento. Na altura, o organismo não descartava a possibilidade de existirem outras alegadas vítimas e imediatamente suspendeu a licença deste suspeito.