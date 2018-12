Hipótese de importação de croupiers assusta deputados

Apesar de o Governo já ter afirmado que não está aberto à ideia de importar croupiers, os deputados Leong Sun Iok e Lam Lon Wai manifestaram, na Assembleia Legislativa, preocupação relativamente a esta hipótese. Leong Sun Iok pede mesmo que o Executivo crie um mecanismo para garantir que estas funções sejam desempenhadas por trabalhadores locais a longo prazo, o que evitaria o “pânico dos trabalhadores do jogo”.

André Vinagre

Através de interpelações orais antes da ordem do dia na reunião plenária de ontem, os deputados Leong Sun Iok e Lam Lon Wai mostraram-se preocupados com a hipótese, entretanto recusada pelo Governo, da contratação de croupiers no estrangeiro. Os dois deputados ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) esperam que, no futuro, o próximo Executivo mantenha a política de não importação.

Leong Sun Iok, na sua intervenção, lembrou que a ideia foi avançada por alguns membros do Conselho para o Desenvolvimento Económico, que propuseram uma percentagem de croupiers importados, e que o Governo, através do secretário Lionel Leong e do Chefe do Executivo, já puseram de parte tal possibilidade. Ainda assim, perante as notícias, “os trabalhadores do sector do jogo ficaram preocupados”. Recorde-se que Leong Sun Iok também é membro do Conselho para o Desenvolvimento Económico.

O parlamentar sugeriu que, para que a política se mantenha durante a próxima legislatura, o Governo crie um mecanismo para o futuro: “A meu ver, para evitar conflitos desnecessários e o pânico dos trabalhadores do jogo, o Governo deve criar um mecanismo eficiente de longo prazo para garantir que as funções dos croupiers e supervisores sejam desempenhadas por trabalhadores locais, para os residentes não ficarem preocupados e os referidos operadores estarem garantidos”.

Para o chefe do centro de formação profissional da FAOM, o argumento da falta de croupiers não tem fundamento. Leong Sun Iok cita os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, dizendo que, no 2.º trimestre de 2018, a taxa de recrutamento no sector do jogo foi de 2,3% e a taxa de vagas foi de 1,4%, “o que demonstra que certas vagas neste sector já foram preenchidas”.

Lam Lon Wai é da mesma opinião. “Com o termo do mandato do IV Governo da RAEM, muitos residentes estão preocupados com a alteração desta política”, indicou, pedindo que “quer o actual Governo, quer o próximo, sejam prudentes e rigorosos no tratamento desta matéria a fim de evitar qualquer inquietação social”. O deputado compara a situação dos croupiers à dos motoristas, profissão também ela exclusiva a residentes, em que foi pedido um estudo sobre a possibilidade de importação: “Estas duas posições diferentes levam as pessoas a preocupar-se com a ‘linha de defesa’ da não importação de trabalhadores para as funções de motorista poder vir a ser ‘quebrada’, pois parece que o Governo está a inclinar-se para a importação de motoristas”. “Para que os trabalhadores possam trabalhar com tranquilidade e garantir o desenvolvimento saudável do sector, espero que o Governo persista em não importar motoristas, à semelhança do que acontece com os croupiers”, afirmou.

Recorde-se que, durante a reunião do Conselho para o Desenvolvimento Económico, na passada semana, alguns membros pediram que o Governo repensasse a política de não importação de croupiers, já que o sector está “sob pressão”. Entretanto, Lionel Leong e Chui Sai On já garantiram que a hipótese não está em cima da mesa.