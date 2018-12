Governo admite escassez de inspectores nos casinos

O secretário para a Economia e Finanças admitiu ontem, na Assembleia Legislativa, que existe uma escassez de inspectores para fiscalizar as salas de jogos e que este problema se poderá agravar com as alterações à Lei de Condicionamento da Entrada, do Trabalho e do Jogo nos Casinos, ontem aprovadas na especialidade. Contudo, Lionel Leong garante que a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos está a acelerar o processo de recrutamento destes profissionais.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Com a entrada em vigor das alterações à Lei de Condicionamento da Entrada, do Trabalho e do Jogo nos Casinos, ontem aprovadas na especialidade em sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), vários deputados receiam que a interdição de entrada nas salas de jogo dos funcionários das concessionárias produza efeitos discriminatórios. Algo que o secretário para a Economia e Finanças nega ser o objectivo do Governo, frisando que a intenção legislativa é evitar o desenvolvimento do vício do jogo nestes trabalhadores. A revisão legislativa vai levar a uma maior carga laboral dos fiscais – algo que também suscitou preocupações por parte dos deputados – com Lionel Leong e o director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) a admitirem a falta destes profissionais. “A intenção legislativa não é para estigmatizar as pessoas, nunca pretendemos com esta proposta de lei afectar ou discriminar qualquer trabalhador”, afirmou ontem o secretário para a Economia e Finanças, assegurando que os serviços da sua tutela vão realizar acções de sensibilização para assegurar que a lei é conhecida por todos. “A DICJ vai, juntamente com associações e empresas, realizar acções de sensibilização e vai trabalhar para que os trabalhadores conheçam a lei e as suas consequências”, garantiu.

Sobre a sugestão da deputada Angela Leong de utilizar meios tecnológicos para garantir o cumprimento da lei, Lionel Leong não pôs de parte a ideia, mas ressalvou que terá que ser observada a Lei de Protecção de Dados Pessoais. O governante admitiu ainda que o número do pessoal de fiscalização é “escasso” e que este problema se poderá agravar no futuro. “O aumento do número de casinos e o controlo do tabagismo agrava as tarefas. A DICJ está a acelerar o processo de recrutamento e vai reforçar o pessoal necessário”, assegurou.

Também o director da DICJ admitiu a escassez que existe de recursos humanos para fiscalizar estes locais. “Temos tensão de recursos humanos porque nos últimos anos houve mais casinos. Não temos recursos humanos para colmatar esse volume”, assumiu. Respondendo aos deputados Au Kam San e José Pereira Coutinho, que questionaram porque é que se proibiram os trabalhadores das concessionárias de entrar nos casinos e não simplesmente de jogar, Paulo Martins Chan afirmou que não quer pessoas a deambular nas salas de jogo. “Sob o ponto de vista do vício de jogo, se as pessoas entram para ver como os clientes ganham dinheiro isto pode ser um factor que leva as pessoas a jogar e não queremos que as pessoas deambulem nos casinos”, justificou.

Em resposta às preocupações de deputados e também de alguns trabalhadores de poderem vir a perder o emprego por sanções relacionadas com esta lei, Paulo Martins Chan, director da DICJ, assegurou que as punições serão apenas multas cujos valores oscilam entre as mil e as 10 mil patacas. “À sanção não é associada uma sanção disciplinar. A aplicação de uma sanção não implica que a concessionária tome decisão de despedimento”, esclareceu, acrescentando que a fiscalização pode ser feita de três formas: através de fiscais, de uma notificação da concessionária ou terceiros ou por denúncias numa linha aberta 24 horas.

Números ontem avançados por Pereira Coutinho – que não foram desmentidos nem confirmados pelo Governo – dão conta de 89 inspectores actualmente em funções, outros 50 em estágio e mais 26 que vão “rapidamente entrar em funções”. Dados disponibilizados na página electrónica da DICJ indicam que existem actualmente 41 casinos em Macau. Números revelados durante a discussão em sede de comissão do diploma referem que 54 mil trabalhadores do sector do jogo vão agora ficar impedidos de entrar em salas de jogo e, segundo Coutinho, que é também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, mais de 40 mil funcionários públicos estão já abrangidos por esta mesma proibição.

José Pereira Coutinho defendeu ser uma “discriminação” proibir “de uma forma radical as pessoas de entrar nos casinos”, sugerindo que fosse simplesmente interdito aos trabalhadores das concessionárias jogar nas salas de jogo. Coutinho foi também dos deputados que mais insistiu na questão da falta de inspectores, mostrando-se preocupado com a carga laboral que será imposta a estes profissionais após a entrada em vigor desta lei. “Tenho alguma reserva quanto à aplicação desta lei porque parece que há falta de recursos humanos para conseguir alcançar este objectivo. Vai acarretar muita pressão ao nível da implementação da lei. Se dentro do serviço já não funciona tão bem por falta de pessoal como vai aplicar esta lei?”, questionou.

Leong Sun Iok reconheceu que estas alterações podem ajudar a prevenir o vício do jogo mas afirmou que há trabalhadores preocupados com as suas liberdades pessoais. “A maioria manifesta apoio e alguns trabalhadores reconhecem que pode prevenir o vício do jogo, mas outros manifestaram preocupações porque [receiam que] afecte a liberdade pessoal”, disse o deputado, da ala dos Operários. O legislador considerou ainda que a “falta de clareza do regime” pode resultar no despedimento de alguns funcionários, pedindo ao Governo que realize acções de divulgação e também que “trabalhe a partir da fonte” para evitar o vício do jogo.