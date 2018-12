DSPA quer mostrar que “a vida sem plástico é muito fácil”

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) lançou a actividade intitulada “A vida sem plástico é muito fácil”, que pretende incentivar à redução da utilização dos utensílios de mesa descartáveis, reduzindo os resíduos. Esta campanha, que conta com a participação de associações, operadoras de aplicações de encomenda de comida e restaurantes, quer fazer com que os cidadãos deixem de pedir utensílios de mesa descartáveis quando se comprar comida para o exterior, anunciou ontem a DSPA através de um comunicado.

Durante esta actividade, que começa hoje e que se prolonga até ao dia 31 de Maio do próximo ano, as pessoas que não pedirem utensílios de mesa descartáveis, como garfos, colheres ou pauzinhos, ou que levarem consigo os seus utensílios para os restaurantes, assim como as pessoas que não pedirem palhinhas de plástico ou que levem o seu próprio recipiente, ficam habilitadas a receber um pacote de utensílios de mesa ecológicos. Caso acumule dez participações poderá dirigir-se à DSPA até 30 de Junho de 2019, para fazer a troca, recorrendo ao registo, para receber um pacote de utensílios de mesa “ecologicamente correctos”. Para tal, é necessário providenciar a factura com o carimbo específico colocado pelos referidos estabelecimentos, ou exibir o registo de consumo ou a captura de ecrã das respectivas aplicações, sendo para cada pessoa a troca limitada a uma única vez.

Inseridas nesta iniciativa estão mais de 1.300 estabelecimentos de restauração e bebidas e lojas de bebidas locais das aplicações, bem como mais de 150 estabelecimentos de restauração e bebidas e lojas de bebidas locais, indica o comunicado da DSPA.

A.V.