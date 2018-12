Deputados continuam preocupados com futuro dos trabalhadores das ‘offshore’

A lei que vai ditar a revogação do regime das ‘offshores’ a partir de 1 de Janeiro de 2021 foi ontem aprovada na especialidade na Assembleia Legislativa (AL), mas os deputados continuam preocupados com o futuro dos trabalhadores que podem vir a perder o emprego. O secretário para a Economia e Finanças garante que o Governo está a dar todo o acompanhamento necessário a estes profissionais e mostrou-se confiante na capacidade do mercado laboral local absorver os funcionários que fiquem desempregados na sequência do encerramento destas empresas. “O ambiente de negócio em Macau consegue facultar condições para a sobrevivência dessas empresas. Em relação à competitividade dos trabalhadores, muitos são contabilistas e creio que reúnem condições e competitividade para conseguir encontrar outro trabalho”, afirmou ontem o secretário para a Economia e Finanças. Lionel Leong deu ainda dois exemplos de como o Governo vai trabalhar para aumentar a competitividade destes profissionais: “Com ‘matching’ de trabalho ou através de acções de formação conseguimos aumentar as condições desses trabalhadores para encontrarem emprego”.

Um representante da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) detalhou que o Governo já visitou 72 instituições ‘offshore’, das quais 10 pediram o cancelamento da licença. Das restantes 62, três ainda se encontram a funcionar “mas muito provavelmente vão fechar portas”, adiantou este responsável. “Pelo menos 13 instituições vão fechar portas, envolvendo 30 trabalhadores. Quatro precisam de apoio da DSAL para reconversão profissional e têm entre 39 e 60 anos”, acrescentou. O mesmo representante garantiu ainda que, até ao final do primeiro trimestre de 2019, o Governo vai averiguar a situação das restantes 283 instituições ‘offshore’ com actividade em Macau.

Na sua declaração de voto, os quatro deputados da ala dos Operários – Lei Chan U, Ella Lei, Leong Sun Iok e Lam Lon Wai – mostraram-se preocupados com o futuro dos 1.700 trabalhadores do sector das ‘offshore’. “O Governo tem de encarar o problema com seriedade para assegurar os direitos dos trabalhadores. Alguns já têm uma certa idade e preocupam-se por não conseguirem encontrar um novo emprego ou gozar dos mesmos direitos e condições salariais. O Governo precisa de se preparar e definir planos para resolver eventuais conflitos laborais”, afirmaram. C.V.N.