Canalizações com amianto serão substituídas no próximo ano

Ontem, durante a conferência de imprensa do Grupo de coordenação de Obras Viárias, Annie Chan, gerente de operações da Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM) garantiu que todas as canalizações com amianto serão substituídas em 2019. A responsável afirmou ainda que, actualmente, há em Macau 1,4 quilómetros de canalizações com amianto no território, o que representa menos de 1% do total da rede de canalizações.

“A maioria das canalizações de amianto estão muito dispersas, são pequenas e estão, sobretudo, nos cruzamentos das ruas”, disse a responsável, acrescentando que só no próximo ano vai ser possível fazer a substituição destas canalizações devido à falta de condições para a renovação. “Vamos tentar realizar estas obras no próximo ano”, avançou. Para o próximo ano estão previstas 44 obras viárias para a troca de canalizações, disse a responsável da SAAM.

Annie Chan disse ainda que, em Macau, o amianto foi usado nas canalizações feitas nos anos 1980 e que, por receios de que pudesse ser um material prejudicial à saúde, o plano para a substituição destas canalizações teve início nos anos 1990. “Prevemos que em 2019 todas estas canalizações sejam substituídas”, concluiu, ressalvando que esta substituição se deve, sobretudo, à possibilidade de estas canalizações estarem danificadas e não devido aos perigos para a saúde.

O amianto é um material com grande flexibilidade e resistência química, térmica e eléctrica. Apesar disso, o amianto foi considerada uma substância cancerígena pela Organização Mundial de Saúde. As fibras do amianto, quando inspiradas, podem causar cancro do pulmão. Assim, o amianto tem vindo a ser retirado das construções.

A.V.