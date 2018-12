Agnes Lam quer mais consulados lusófonos em Macau e volta a pedir voos directos para Portugal

A deputada Agnes Lam, através de uma interpelação oral antes da sessão plenária na Assembleia Legislativa (AL), fez referência ao papel de Macau como plataforma nas relações entre a China e os países de língua portuguesa. “Em termos de escritórios permanentes, a função aglutinadora da plataforma de Macau parece não ser muito clara, pois existem actualmente em Macau apenas 13 corpos diplomáticos”, começa por dizer a parlamentar, acrescentando que, destes, apenas “os consulados-gerais de Angola, Portugal e Moçambique correspondem melhor às necessidades da nossa plataforma, mas há ainda muitos países lusófonos que não têm escritórios de alto nível em Macau, especialmente o Brasil, que é uma relevante entidade económica”. “Uma vez que Macau desempenha o papel de plataforma, lutar para que todos os países lusófonos instalem consulados em Macau é benéfico, a longo prazo, para a promoção das relações entre a China e os países de língua portuguesa”, indicou a deputada.

Agnes Lam voltou, depois, a insistir na questão dos voos directos de Macau para países lusófonos: “Quanto a alguns destinos importantes, como Portugal e Brasil, entre outros, Macau deve estudar a viabilidade de estabelecer ligações directas, bem como iniciar estudos sobre o mercado, a fim de trilhar voos directos de longa distância e de elevar o valor estratégico de Macau como ‘ponte de ligação’”.

Agnes Lam disse ainda que, com a entrada em funcionamento da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o aeroporto de Macau vai sentir a pressão proveniente do aeroporto de Hong Kong. “O aeroporto de Macau é mais desactualizado em vários aspectos”, referiu, acrescentando que “se as vantagens de Macau enquanto plataforma para o intercâmbio regional entre a China e os países de língua portuguesa não forem no mínimo bem aproveitadas, o papel desempenhado por Macau na economia inter-regional vai ser, sem dúvida, enfraquecido”.

A.V.