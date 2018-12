Serviços de Saúde e DICJ unem esforços para aplicar lei anti-tabaco

A propósito das alterações à lei do controlo do tabagismo, os Serviços de Saúde e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos estiveram reunidos para estabelecer um mecanismo de comunicação entre as duas partes no sentido de “garantir a eficácia da lei”. Recorde-se que, a partir de 1 de Janeiro, será proibido fumar em recintos fechados, quer nas áreas comuns, quer nas salas VIP dos casinos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, e Paulo Martins Chan, director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), estiveram reunidos “com o objectivo de fortalecer a comunicação e laços entre as duas partes e optimizar o mecanismo de cooperação em controlo do tabagismo em casinos no futuro”. O comunicado divulgado ontem pelos Serviços de Saúde confirma também que, até ao dia 15 de Dezembro, foram recebidos 266 pedidos de autorização de salas de fumadores por parte de 18 casinos.

Durante o encontro, Lei Chin Ion referiu que apenas um único serviço não é suficiente para controlar o tabagismo nos casinos. “O mecanismo de cooperação entre vários serviços é essencial”, lê-se na nota. O director dos Serviços de Saúde aproveitou o encontro para agradecer a Paulo Martins Chan pelo esforço da sua direcção no apoio ao controlo do tabagismo dentro dos casinos.

Os dois organismos estabeleceram ainda um mecanismo estreito de comunicação e cooperação, elaborando os procedimentos de aplicação da lei e tratamento de queixas, diz o comunicado, sem dar mais pormenores. Além disso, as duas partes disseram que o mecanismo de cooperação existente até agora tem sido eficaz e que se vai continuar a proteger os trabalhadores do jogo do fumo.

Recorde-se que a nova lei de controlo do tabagismo entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2019. A partir desse dia, será totalmente proibido fumar em recintos fechados, quer nas áreas comuns dos casinos, quer nas salas VIP, excepto salas autorizadas conforme os novos requisitos. No comunicado, as autoridades reforçam: “Os responsáveis dos estabelecimentos devem cumprir as disposições antitabágicas, sendo obrigação legal de gerentes e respectivo pessoal, aquando da detecção de fumo ilegal no local, advertir de imediato os fumadores para apagarem o cigarro”. Caso se verifiquem violações à lei, o estabelecimento será punido com uma multa que pode chegar às 200 mil patacas. Como os fumadores ilegais são, maioritariamente, turistas, dizem os Serviços de Saúde, o organismo vai promover a nova lei de controlo do tabagismo através da colocação de publicidade de grande dimensão nos postos fronteiriços, afixação de cartazes promocionais, distribuição de folhetos e transmissão de vídeos promocionais em ecrãs, por exemplo.

Os Serviços de Saúde confirmam a notícia avançada ontem pela Rádio Macau, que dizia que tinham sido aprovadas 266 salas de fumo em 18 casinos até ao dia 15 de Dezembro.