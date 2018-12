Pun-Leung Kwan, de Hong Kong, é o próximo cineasta residente da Cinemateca Paixão

De 12 a 19 de Janeiro, Pun-Leung Kwan vai participar no terceiro projecto de cineasta residente da Cinemateca Paixão. Em Macau, o director de fotografia de “2046” vai orientar um workshop de cinematografia e várias palestras sobre cinema. Durante a sua estadia na cidade, a sala de cinema vai também exibir alguns filmes para os quais Pun-Leung Kwan trabalhou, nomeadamente “Solto no Vento”, “2046”, “Miao Miao” e “Mais que Azul”.

A 13 de Janeiro, Pun-Leung Kwan vai orientar a palestra “Os Meus Encontros Cinematográficos”, que terá como oradora convidada Nicole Chan, jovem cineasta de Hong Kong. Este evento vai decorrer em cantonense, com tradução simultânea para inglês, e as inscrições devem ser realizadas até 10 de Janeiro. Entre 18 e 20 de Janeiro, Pun vai conduzir um workshop de cinematografia que terá um máximo de cinco participantes. Os interessados devem ter experiência em produção cinematográfica e, para a inscrição, devem preencher um formulário e escrever um ensaio de 300-500 palavras que deve ser enviado até 5 de Janeiro.

Durante a estadia de Pun-Leung Kwan em Macau, a Cinemateca Paixão vai exibir várias obras cinematográficas nas quais Pun trabalhou. Aqui incluem-se os documentários “Solto no Vento”, co-realizado com Hsiu-Chiung Chiang, e “2046”, no qual Pun trabalhou como director de fotografia com Christopher Doyle e que lhes mereceu o prémio de Melhor Fotografia na 24ª edição dos Prémios de Cinema de Hong Kong. Serão também exibidos os filmes “Miao Miao” e “Mais Que Azul”, nos quais Pun foi o director de fotografia.