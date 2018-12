Obras na Estação de Tratamento de Águas Residuais da Taipa suspensas após morte de trabalhador

Um trabalhador faleceu ontem na sequência de um acidente de trabalho enquanto procedia a obras de reparação da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Taipa, informou a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) em comunicado. O organismo indica que foi já emitida uma ordem de suspensão das obras de reparação e que foi exigido ao empreiteiro medidas para melhoria da segurança e saúde ocupacional e a entrega de um relatório de investigação.

Segundo explica a DSAL, as investigações preliminares indicam que o trabalhador local se encontrava numa escada de alumínio a efectuar reparações no cilindro hidráulico situado numa plataforma na sala de desidratação da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Taipa quando o tubo do cilindro se soltou e atingiu a cabeça da vítima, que acabou por cair de costas por cima do guarda-corpos da plataforma, de uma altura de quatro metros.

A DSAL apresentou as suas condolências à família da vítima e garantiu que que lhe vai prestar apoio no acompanhamento da matéria relativa à indeminização por acidente de trabalho. O empreiteiro terá de concretizar medidas para a melhoria da segurança e saúde ocupacional e deve entregar um relatório de investigação. As obras foram, entretanto, suspensas, e só serão retomadas após autorização da DSAL.

Este organismo garante que vai realizar uma acção de divulgação e sensibilização junto dos responsáveis e trabalhadores e que vai continuar a acompanhar a investigação do caso, fiscalizando se as medidas de segurança são cumpridas pelo empreiteiro e se aos familiares da vítima é prestado o apoio necessário.