Exposição no Clube Militar ilustra diversidade artística de Macau

Trinta e quatro obras de 35 artistas estão a partir de quinta-feira em exposição no Clube Militar. O Salão de Artistas de Macau é organizado pela Associação de Promoção de Eventos Culturais para assinalar o 19º aniversário da transferência de soberania.

Apresenta-se amanhã ao público o Salão de Artistas de Macau, integrado no ciclo de exposições “Pontes de Encontro”, no Clube Militar. Pela primeira vez, a mostra, organizada a pretexto do 19º aniversário da transferência de soberania de Macau, apresenta vídeo, escultura e pintura a óleo sobre metais, explicou o curador José Duarte, em declarações ao PONTO FINAL. No total são 34 peças de 35 artistas que pretendem ilustrar a diversidade artística das obras produzidas no território.

“Este ano alargamos um pouco mais a novos media”, começa por explicar José Duarte. “Temos naturalmente uma série relativamente importante de pintura, quer tradicional chinesa, quer óleos e acrílicos sobre tela, mas também temos vídeo, pintura sobre materiais metálicos, escultura de papel, uma obra toda feita a esferográfica, uma obra de pintura digital. Temos uma gama alargada de obras que tocam vários meios e uma combinação do tradicional com técnicas mais modernas, nomeadamente de base digital”, descreve o curador, acrescentando que é a primeira vez que esta exposição inclui vídeo, escultura e pintura a óleo sobre metais.

Na escolha dos artistas, José Duarte, que assume a curadoria da exposição juntamente com Lina Ramadas, explica que o processo começa com aqueles cuja obra lhes é mais familiar. “Começamos com alguns artistas cuja obra nos é eventualmente mais familiar, vamos procurando conhecer novos artistas, procuramos também ter artistas mais consagrados e artistas mais jovens. Também aí é um processo interactivo através do qual começamos por umas obras que nos atraíram mais e vamos, a partir daí, desenvolvendo contactos sucessivos com artistas até chegarmos a um conjunto de obras que nos parece equilibrado e representativo”, explica.

No texto de apresentação da exposição, os curadores explicam que esta “não se organiza em torno de um tema, técnica ou estilo específico”. “Antes, ela procura proporcionar um reflexo da actividade dos artistas, através de obras que são representativas das suas preocupações criativas, estéticas ou temáticas actuais”, descrevem. Este ano, continuam José Duarte e Lina Ramadas, em comparação com anos anteriores, são apresentados mais trabalhos baseados em novos media. “Esta exposição é, pela sua própria natureza, um local de encontro para múltiplas ideias e formas de expressão. Em conjunto, acreditamos que os trabalhos aqui apresentados transmitem uma forte mensagem sobre a diversidade e vitalidade das artes em Macau. Ela floresce ao longo de vários caminhos. É essa riqueza que acreditamos que os visitantes reconhecerão aqui”, concluem.

O Salão de Artistas de Macau está patente ao público a partir de quinta-feira e até 6 de Dezembro, todos os dias, entre o meio-dia e as 20 horas, na Galeria Ho Yin do Clube Militar de Macau. A inauguração acontece amanhã, pelas 18h30. A exposição segue-se à mostra de pintores portugueses, realizada em Junho, e à apresentação de artistas lusófonos, em Outubro, integradas no ciclo “Pontes de Encontro”, organizado pela Associação de Promoção de Eventos Culturais.