Deputados querem legislar planeamento e construção do metro ligeiro

O planeamento e a construção do metro ligeiro vão ser regulamentadas através do contrato de concessão, mas os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa entendem que estas matérias devem ser legisladas na lei em discussão na especialidade.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) consideram que o Governo deve regular o planeamento e construção do metro ligeiro na lei que está agora a ser analisada na especialidade. Segundo explicou o Governo, na primeira reunião com este grupo de trabalho, estas duas matérias vão ser regulamentadas nos futuros contratos de concessão. Por esclarecer ainda está a futura operação do metro, uma vez que a proposta de lei prevê duas formas, explicou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, em declarações aos jornalistas, à saída da reunião.

“A proposta de lei não contém normas que regulam o planeamento e a construção do metro ligeiro. Pedimos ao Governo para consagrar normas sobre o planeamento e a construção do metro ligeiro. Com estas normas é possível estabelecer uma base legal para tratar do assunto no futuro”, disse Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da AL, depois da primeira reunião com o Governo para discutir na especialidade a Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro. Segundo adiantou o deputado, Raimundo do Rosário “disse que estes assuntos vão ser tratados através do futuro contrato de concessão”. “Quando o Governo concede um determinado serviço a uma operadora, no contrato vão ser definidas cláusulas sobre o planeamento e construção”, esclareceu Vong Hin Fai.

Para os deputados, a falta de legislação sobre o planeamento e construção do metro ligeiro pode afigurar-se problemática uma vez que este assunto envolve a gestão de terrenos e de diversos serviços de várias tutelas. “Muitos membros desta comissão mostraram-se preocupados porque o planeamento e a construção do metro ligeiro exigem a utilização de terrenos. Quando se fala de terrenos este assunto está relacionado com vários serviços públicos de várias tutelas. Como é que a operadora é capaz de cumprir adequadamente o contrato?”, questionou Vong Hin Fai. “Se existirem normas na lei estas podem servir de base legal, mas se forem reguladas por contrato, em termos de hierarquia parece que existe um problema”, considerou o deputado.

Sobre a futura operação do metro ligeiro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas explicou que a proposta de lei consagra duas hipóteses: “Ou é o Governo que assegura o funcionamento do metro – e isso é o que está proposto – ou há uma possibilidade de ser dada a uma entidade privada sob a forma de uma concessão de serviço público”. Com a transformação do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) numa empresa de capitais públicos – algo que o governante diz que vai acontecer “no princípio do próximo ano” – os contratos que foram, entretanto, firmados por este organismo serão transferidos para a futura companhia. “O GIT, neste momento, tem muitos contratos em curso, portanto, no dia em que o GIT fechar e constituir uma empresa teremos que tratar desta parte jurídica e burocrática que é passar esses contratos do GIT para essa empresa”, explicou Raimundo do Rosário.

Aqui inclui-se o contrato assinado entre o GIT e a MTR Corporation Limited, a empresa responsável pelas operações do metro de Hong Kong, em Abril deste ano, para a prestação dos serviços de assistência à operação e manutenção da linha da Taipa do sistema de metro ligeiro. Este contrato abrange o ensaio e a activação dos sistemas antes da entrada em funcionamento da linha da Taipa, a composição da equipa de operação e o desenvolvimento de formação pré-emprego, bem como a operação nos primeiros cincos anos, reparação e manutenção dos comboios, dos sistemas de sinalização e das instalações das infra-estruturas, pelos quais a MTR vai receber 5,88 mil milhões de patacas.

Segundo explicou Vong Hin Fai, o futuro modelo de exploração será semelhante ao da Companhia de Eletricidade de Macau ou da Macao Water. “O secretário disse que a futura empresa não é 100% uma entidade pública nem 100% uma entidade privada. A ideia do Governo é que o serviço de exploração do metro ligeiro [seja realizado] através da concessão deste serviço a uma entidade privada. Embora a futura entidade vá ser uma entidade privada, neste momento não existem empresas privadas que queiram ser accionistas desta entidade privada”, explicou o deputado, acrescentando que Raimundo do Rosário “não disse que o Governo vai ser o accionista”. Contudo, disse ainda Vong Hin Fai, o governante “não afasta a possibilidade de a exploração do metro ligeiro poder ser concessionada a uma empresa pública; em princípio a exploração vai ser concedida a uma empresa privada”.