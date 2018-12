Coutinho pede a construção de hospital para crianças com necessidades especiais

José Pereira Coutinho denunciou que as políticas de apoio às crianças com necessidades especiais têm “deficiências graves”. Numa interpelação escrita apresentada ontem ao Executivo, o deputado disse que existe falta de terapeutas qualificados e pede que se avance para a construção de hospitais especializados para estas crianças.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

José Pereira Coutinho instou o Governo a dar mais apoios às crianças com necessidades especiais e aos seus encarregados de educação. O deputado diz ter recebido pedidos de ajuda de vários pais de crianças com necessidades especiais, denunciando que as políticas e os regimes de apoio a estas crianças têm “deficiências graves”. Para colmatar esta situação, Pereira Coutinho pede que as autoridades avancem com o planeamento e construção de um hospital especializado.

Numa interpelação escrita, o deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) começa por dizer que “há dias, vários encarregados de educação, cujos filhos têm necessidades especiais, pediram ajuda à nossa associação”. “Segundo os mesmos, em Macau, as políticas de apoio às crianças com necessidades especiais e os regimes complementares respectivos registam deficiências graves”. Ao contrário de Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que, no debate das Linhas de Acção Governativa da sua tutela, disse: “No caso das crianças com necessidades especiais e quanto ao tratamento precoce posso afirmar que em todo o mundo nenhum lugar é melhor do que Macau porque noutros países e territórios as pessoas têm que pagar para obter o diagnóstico e tratamento precoce”, acrescentando que Macau tem encurtado significativamente o tempo de espera e que tem vindo a contratar mais terapeutas para servir as crianças. Pereira Coutinho diz que as crianças esperam demasiado tempo por tratamento: “o período de ouro para o tratamento é sempre a infância e o facto de se perder este período devido ao excessivo tempo de espera pode afectar gravemente os respectivos efeitos”.

“Actualmente, ainda não há em Macau um hospital especializado para as crianças com necessidades especiais. Não deverão, então, as autoridades avançar, quanto antes, com o planeamento e a construção de hospitais especializados destinados a estas crianças, com vista a que recebam tratamento suficiente e atempado?”, questiona José Pereira Coutinho. O deputado acrescentou que os hospitais de Macau não têm critérios para a avaliação da qualidade dos tratamentos para as crianças em causa, portanto, “o Governo deve conceber e definir critérios de avaliação razoáveis, permitindo que os pais dessas crianças possam aperceber-se intuitivamente do nível dos tratamentos e serviços dos hospitais”.

Quanto à falta de terapeutas, Pereira Coutinho pede que o Governo forme e contrate mais especialistas. O parlamentar diz ainda que os pais destas crianças precisam de mais cursos de apoio, já que “os cursos de formação que Macau oferece a estes pais são muito limitados” e compara: “veja-se o exemplo da nossa vizinha Hong Kong, onde são organizadas exposições específicas sobre crianças com necessidades especiais que permitem aos pais aceder a mais informações, participar em intercâmbios e receber e dar ajuda”.

Outra questão abordada por José Pereira Coutinho nesta interpelação tem a ver com os trâmites aplicados pela polícia em caso de desaparecimento de crianças com necessidades especiais, que, tal como acontece com os casos comuns, obriga a que se espere 48 horas para dar sequência ao caso. “No caso destas crianças é mais fácil a ocorrência de acidentes que as ponham em perigo, logo, com a aplicação da norma das 48 horas, é de recear que se percam as melhores oportunidades de as encontrar em segurança”, lê-se no documento.