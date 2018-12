Chefe do Executivo espera empenho nos trabalhos de transição do Governo

Chui Sai On falou ontem sobre as eleições para o novo Executivo que acontecem no próximo ano. Durante a visita a Pequim, o Chefe do Executivo disse que o Governo terá de “proceder empenhadamente aos trabalhos relacionados com a mudança, no próximo ano, do Governo”, cita um comunicado do Gabinete de Comunicação Social. O objetivo passa por assegurar o sucesso da eleição para o novo Chefe do Executivo e trabalhos de transição, lê-se na nota. Ainda assim, há vários trabalhos a ser realizados, como a constituição da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, a preparação das eleições e ainda os trabalhos de transição.

Chui Sai On disse ainda que, durante a sua visita a Pequim, não foram abordadas questões sobre este tema ou sobre possíveis candidatos ao seu cargo. Na lei eleitoral já estão definidos claramente os requisitos e quem os reunir estará em condições de concorrer à eleição, disse Chui Sai On, citado na nota. Questionado sobre o que irá fazer após cessar as suas funções, Chui Sai On lembrou que a lei tem normas sobre as actividades às quais o Chefe do Executivo se pode dedicar terminadas as suas funções e acabou por dizer que, no final do próximo ano, quer gozar férias e descansar.

Sobre o lançamento do planeamento geral da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que deverá ser apresentado no início do ano, como adiantou a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, Chui Sai On manifestou o desejo de ver o referido plano geral lançado o mais brevemente possível, “para que, assim, o Governo da RAEM possa dar acompanhamento imediato aos trabalhos sobre a matéria”. Chui Sai On, recorde-se, é um dos membros do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía. O governante também lembrou que o Governo da RAEM já criou a Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.