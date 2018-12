Sulu Sou acusa Chui Sai On de não cumprir promessa de desenvolvimento democrático

O Chefe do Executivo “não tem qualquer intenção de cumprir a sua promessa eleitoral” de desenvolvimento democrático. Quem o diz é o deputado Sulu Sou, numa interpelação escrita em que questiona o Governo em relação a uma futura consulta pública sobre reformas políticas.

Numa interpelação escrita, o deputado Sulu Sou questionou o Governo quanto ao andamento do processo de desenvolvimento democrático da RAEM, acusando o Chefe do Executivo de não cumprir com a sua promessa eleitoral a respeito desta matéria. Assim, o pró-democrata pergunta se, no último ano do seu mandato, Chui Sai On vai realizar uma consulta pública sobre reformas políticas e se reconhece a responsabilidade do Executivo de criar consenso na sociedade para dar os primeiros passos em direcção ao sufrágio universal.

“A Lei Básica prevê que os residentes permanentes de Macau gozem do direito ao voto e de se candidatarem às eleições de acordo com a lei. Contudo, 19 anos após a transferência de soberania, a esmagadora maioria da população não goza do direito de eleger o Chefe do Executivo. A Comissão Eleitoral – que é alegadamente amplamente representativa – elege o Chefe do Executivo sem qualquer contributo democrático”, afirma o deputado.

Recordando a reeleição do actual Chefe do Executivo, em 2014, Sulu Sou refere que, na sua plataforma eleitoral, Chui Sai On mencionou três vezes que iria avançar com o desenvolvimento democrático. Nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2017 e 2018, continua o deputado, houve também uma menção a “defender o desenvolvimento democrático”. “Contudo, no último ano do seu mandato, nenhuma reforma política sobre o Chefe do Executivo e a Assembleia Legislativa foi proposta. Nas LAG para 2019, não houve qualquer menção a ‘democracia’, ‘desenvolvimento do sistema político’ ou ‘reforma política’, o que significa que o Chefe do Executivo não tem qualquer intenção de cumprir a sua promessa eleitoral”, acusa o pró-democrata.

Sulu Sou aponta ainda as alterações às leis eleitorais da Assembleia Legislativa e, mais recentemente, do Chefe do Executivo, “que não tiveram nada a ver com democratização”. Esta última foi aprovada na especialidade pelos deputados ainda na semana passada, com os votos contra de Ng Kuok Cheong, Au Kam San e Sulu Sou. Os pró-democratas criticaram, na altura, o “mecanismo irrazoável” que permite ao Chefe do Executivo nomear aqueles que o vão eleger e afirmaram que a ausência de sufrágio universal é “um defeito do nosso regime”.

Segundo explica Sulu Sou, de acordo com a interpretação da Lei Básica do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular Nacional, o primeiro passo para a reforma política passa pela apresentação de um relatório pelo Chefe do Executivo a este órgão, sobre se o método de selecção do líder do Governo e da Assembleia Legislativa deve ser alterado. “O Governo reconhece esta disposição de que o Governo da RAEM tem a responsabilidade de criar consenso na sociedade para tomar o primeiro passo em direcção ao sufrágio universal?”, questiona o deputado.

O pró-democrata menciona também um questionário conduzido pela Universidade de Hong Kong, encomendado pela Associação Novo Macau, em 2014, que refere que mais de 60% da população apoia o sufrágio universal do Chefe do Executivo e mais de 70% é a favor do mesmo mecanismo eleitoral para a Assembleia Legislativa. “Um desenvolvimento social maduro tem por base um desenvolvimento equilibrado das reformas políticas e económicas. Vai o Governo realizar uma consulta pública sobre reformas políticas no último ano do mandato?”, pergunta o também vice-presidente da Novo Macau.