Serviços de Saúde negam ter reduzido subsídios dos serviços de psicoterapia comunitária

Os Serviços de Saúde (SS) esclareceram que não suspenderam nem reduziram os subsídios dos serviços de psicoterapia comunitária. Num comunicado divulgado na passada sexta-feira, os SS dizem que houve uma “redistribuição e ajustamento das quotas e objectos dos serviços prestados pelas instituições subsidiadas”. Instituições, essas, que têm prestado serviços “insuficientes”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Através de uma nota divulgada na passada sexta-feira, os Serviços de Saúde (SS) vieram esclarecer que não suspenderam nem reduziram os subsídios dos serviços de psicoterapia comunitária nem das actividades promocionais. A resposta dos SS surge na sequência de comentários de ouvintes durante um programa da emissora chinesa da Rádio Macau. Os SS dizem ter detectado que os serviços prestados pelas instituições subsidiadas eram “insuficientes” e que estes não conseguiram encaminhar os casos em tempo útil.

“Em relação às opiniões apresentadas na rádio sobre os subsídios financeiros dos serviços de psicoterapia comunitária, os Serviços de Saúde salientam que não suspenderam nem reduziram os subsídios dos serviços de psicoterapia comunitária nem os das actividades promocionais para o próximo ano, apenas houve uma nova redistribuição e ajustamento das quotas e objectos dos serviços prestados pelas instituições subsidiadas, a fim de proporcionar tratamentos precisos a grupos específicos e de qualidade clínica”, começam por dizer os SS no comunicado. O organismo acrescenta de seguida que os serviços têm trabalhado com duas instituições sem fins lucrativos para detecção e encaminhamento de casos problemáticos para tratamento oportuno nos serviços especializados.

“Após análise das informações relevantes, os Serviços de Saúde detectaram que os serviços prestados pelas instituições em questão eram insuficientes”, acusam os SS, explicando que foi constatado que, quando ultrapassado o número limite de casos, algumas instituições não conseguiram encaminhar esses em tempo útil. Os SS dizem que, entre Janeiro e Outubro, 111 utentes necessitaram de ser encaminhados para os serviços especializados, num total de 644 utentes. Segundo os SS, a taxa de encaminhamento deveria ser de 17,2%, mas foi menor que 1%. A baixa taxa de encaminhamento “reflecte os problemas relacionados com a falta de experiência clínica e diferença na qualidade dos serviços dos psicólogos nas instituições relevantes”.

Os SS adiantam também que vão proceder a um inquérito telefónico aos utentes todos os meses, bem como vão disponibilizar uma linha aberta com gravação de mensagens para recolha de opiniões dos residentes para conhecimento do aproveitamento dos subsídios pelas instituições. Por fim, os SS frisam que estão “muito preocupados com a saúde mental dos residentes” e que “não pararam, nem reduziram o subsídio financeiro da psicoterapia comunitária nem das actividades promocionais relevantes”.