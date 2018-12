Registados mais de mil casos de doenças de declaração obrigatória em Novembro

Em Novembro, os Serviços de Saúde registaram 1.010 casos de doenças de declaração obrigatória. Aqui incluem-se 267 casos de influenza, 530 casos de infecção por enterovírus, 35 casos de infecção por norovírus e 48 casos de escarlatina, que representam uma subida face tanto ao mês anterior como ao período homólogo. Foram ainda registados 12 casos de papeira e 16 casos de infecção de salmoneloses, representando uma diminuição em comparação com o mês anterior e uma subida em comparação com o período homólogo, e 56 casos de varicela, representando uma descida face ao mês anterior e ao período homólogo. Os Serviços de Saúde registaram ainda 27 casos de tuberculose pulmonar, menos em comparação com o período homólogo, um caso de SIDA e dois casos de infecção por HIV, sem manifestação dos sintomas da doença.

Em comunicado, os Serviços de Saúde explicam que, actualmente, existem 44 tipos de doenças que são abrangidas pela obrigatoriedade de declaração e que, com estes dados, é possível definir e actualizar as medidas de prevenção e controlo de doenças necessárias. Mensalmente, o organismo publica os dados obtidos através de monitorização para que os cidadãos possam ter conhecimento da tendência de evolução de doenças transmissíveis em Macau.

Ao abrigo da Lei de Prevenção, Controlo e Tratamento de Doenças Transmissíveis e do Mecanismo de Doenças Transmissíveis de Declaração Obrigatória, os responsáveis pelos organismos de saúde pública e privados, os médicos que efectuem o primeiro diagnóstico, os médicos responsáveis pelo preenchimento de certificados de óbito e os técnicos responsáveis pela realização de diagnóstico laboratorial são legalmente obrigados a notificar os Serviços de Saúde acerca dos casos de doenças transmissíveis detectados no exercício das suas funções.