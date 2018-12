PSP reestruturada para responder aos novos desafios da criminalidade

O Governo anunciou uma reestruturação do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP)que visa responder aos novos desafios da criminalidade, face “à nova dinâmica económica da sociedade” e à necessidade de se promover um “policiamento comunitário”. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Conselho Executivo de Macau, Leong Heng Teng, explicou o que motivou o novo projecto de regulamento administrativo: “O rápido desenvolvimento económico-social de Macau, o crescimento contínuo da população e de visitantes, e o alargamento da área terrestre resultante de novos aterros”.

Na prática, o CPSP passará a ser dirigida por um comandante que será coadjuvado por três segundos comandantes, sendo que os atuais oito departamentos e 11 divisões serão reorganizados para 11 departamentos e 26 divisões. Destaque para a criação de um departamento especializado na coordenação de técnicas informáticas, estudo e supervisão, e para a separação do actual Serviço de Migração em dois departamentos, um dedicado aos casos de autorização de residência e permanência, outro ao controlo fronteiriço. Segundo Leong Heng Teng, “não vai haver impacto relevante no orçamento” destinado à PSP devido a esta reestruturação.

Na mesma conferência de imprensa, o porta-voz do Conselho Executivo deu ainda conta de uma proposta de lei que estabelece o enquadramento das actividades das seguradoras e resseguradoras. No documento sublinha-se “o reforço das condições de acesso e de exercício da actividade seguradora, das exigências ao nível dos mecanismos do regime de gestão de risco e de controlo interno”, bem com “de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo”. Por outro lado, com o novo enquadramento legal procura-se exigir “mais garantias de transparência da estrutura dos grupos de seguradoras”, da sua “solidez financeira e da viabilidade da estratégia de desenvolvimento das suas actividades, com vista a uma melhoria do sistema de autorização, supervisão e fiscalização”.