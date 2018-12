Mais de 150 mil pessoas assistiram às emissões online do Desfile Internacional

Através do Weibo, Facebook e WeChat mais de 150 mil pessoas assistiram ontem em directo ao Desfile Internacional de Macau. O evento, que arrancou das Ruínas de S. Paulo com uma actuação de dança, terminou na Praça do Lago Sai Van com um espectáculo de fogo-de-artifício, em celebração do 19º aniversário da transferência de soberania.

O Desfile Internacional de Macau, que ontem levou multidões às ruas da cidade, foi assistido por mais de 150 mil pessoas em várias plataformas online. A parada arrancou ao início da tarde, nas Ruínas de S. Paulo, com uma cerimónia de abertura e uma actuação de dança, culminando com um espectáculo de fogo-de-artifício, na Praça do Lago Sai Van, em celebração dos 19 anos da transferência de Macau para a República Popular da China. Este ano participaram no evento mais de 1.700 artistas de 57 grupos locais e 19 grupos internacionais vindos do interior da China, França, Espanha e Rússia.

Através das várias plataformas online nas quais foi transmitido o Desfile Internacional de Macau, incluindo o Weibo, Facebook e WeChat, mais de 150 mil assistiram ao evento, indicou ontem o Instituto Cultural em comunicado. A parada, que chegou este ano à sua oitava edição, arrancou, como de costume, das Ruínas de S. Paulo, pelas 15 horas. Ali, um grupo de oito crianças “transformaram-se” na mascote do desfile, o VIVA, apresentando um espectáculo de dança com vários grupos artísticos.

“Com base no tema de mitologia e folclore da China e dos países de língua portuguesa, vários grupos apresentaram totens e mascotes que incorporaram as origens culturais e a essência desses países e regiões, mostrando antigos mitos e folclore. Em pontos fixos ao longo da rota do desfile, foram apresentados artistas de maquilhagem, actuações vocais, dança e actuações de jazz, entre outros, e os grupos participantes interagiram de perto com o público, espalhando a atmosfera alegre do desfile”, descreve o Instituto Cultural.

Para a oitava edição do desfile foram criadas dez representações de figuras da mitologia e do folclore da China, de Macau e de oito países de língua portuguesa que representam a essência cultural dos respectivos países e regiões e que promovem a desfile como uma plataforma de intercâmbio de cultura e artes, explica o Instituto Cultural em comunicado. Entre estas figuras encontra-se o galo de Barcelos, a deusa A-Ma, o sol de Cabo Verde, o crocodilo de Timor-Leste, o macaquinho de nariz branco da Guiné-Bissau, a protectora das florestas do Brasil, a ilha dos galos de São Tomé e Príncipe, a Deusa do Mar de Angola e o espírito dos oceanos de Moçambique.

Este ano o IC convidou 57 grupos locais e outros 19 internacionais, vindos do interior da China, França, Espanha, Rússia, Colômbia, Itália, Alemanha, Holanda, Argentina, Japão, Malásia, Coreia do Sul, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau e Moçambique. De Portugal chegou o Projectos de Intervenção Artística, do Brasil o Lívia Mattos Circus Show e de Moçambique o Grupo Cultural Hodi. A Colômbia esteve representada pelos Batucada Aainjaa e Espanha pelos Crazy Clowns, enquanto que o Theatre Troupe Getdol veio em representação da Coreia do Sul e os Balloon Company do Japão.