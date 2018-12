Líderes do Occupy inabaláveis na defesa da democracia em Hong Kong, no último dia do julgamento

Terminou na passada sexta-feira, entre apelos à garantia das liberdades e direitos fundamentais e promessas de continuar a lutar pela democracia, o julgamento dos líderes do movimento Occupy Central, em Hong Kong. Recebidos à saída do tribunal por dezenas de apoiantes e debaixo de guarda-chuvas amarelos, os nove arguidos – entre eles académicos, deputados e ex-líderes estudantis – não mostraram nenhuns sinais de arrependimento pelos 79 dias em que o distrito financeiro da cidade foi ocupado, deixando mensagens de esperança enquanto aguardam pela sentença, conhecida apenas em Abril.

Catarina Vila Nova, em Hong Kong

“Perseguição política é uma vergonha”, gritava o pequeno grupo de apoiantes à entrada do tribunal em Hong Kong, enquanto aguardava pela saída dos nove líderes do movimento Occupy Central, naquele que foi o último dia do julgamento. Cá fora, rodeados por dezenas de pessoas que, entretanto, foram chegando de guarda-chuvas amarelos na mão, os arguidos prometeram nunca parar de lutar pela democracia em Hong Kong, defendendo ser o dever de cada cidadão assegurar que os direitos e liberdades fundamentais não serão postos em causa. Durante as últimas quatro semanas, a acusação procurou demonstrar que os nove cometeram crimes relacionados com distúrbios à ordem pública, relacionados com o seu envolvimento naquele que ficou conhecido como o Movimento dos Guarda-chuvas que paralisou o distrito financeiro de Hong Kong durante 79 dias em 2014. A defesa classificou as acusações como inconstitucionais, argumentando que foi o uso de gás lacrimogéneo pela polícia que levou o caos ao centro da cidade. A leitura da sentença ficou marcada para 9 de Abril.

“Nós esperamos que este julgamento possa demonstrar ao público que uma manifestação pacífica é um direito constitucional que o Governo deve facilitar em vez de usar interferências irrazoáveis para violar este direito fundamental protegido pela Lei Básica”, declarou Chan Kin-man, na passada sexta-feira, à saída do tribunal em West Kowloon. Chan, professor cessante de Sociologia na Universidade Chinesa de Hong Kong, juntamente com Benny Tai, professor de Direito na Universidade de Hong Kong, e Chu Yiu-ming, ministro da Igreja Baptista de Hong Kong, ficaram conhecidos como o “Occupy Trio” e responderam em tribunal pelos crimes de conspiração para causar distúrbio à ordem pública, incitar outros a causar distúrbio à ordem pública e incitar pessoas a incitar outros a causar distúrbio à ordem pública. Benny Tai contrariou o argumento da acusação de que uma condenação neste caso não teria um “efeito assustador” afirmando que, se forem declarados culpados, “as pessoas vão ficar sob a pressão de que aquilo que dissermos no futuro pode ser alvo de qualquer tipo de acusações loucas”. “Se ter esperança é um crime, eu vou continuar a cometer este crime e a partilhar esperança em Hong Kong, mesmo que a situação se torne cada vez mais difícil”, disse o professor de Direito, também à saída do tribunal.

Tanya Chan, deputada ao Conselho Legislativo de Hong Kong e também arguida, defendeu ser o dever de todos os cidadãos proteger os direitos e liberdades existentes, “mesmo que estejam a desaparecer”, num discurso que arrancou dos apoiantes reivindicações gritadas pelo sufrágio universal. “Eu participei neste movimento enquanto cidadã e espero realmente que os cidadãos não desistam de lutar pela democracia em Hong Kong. Nós exigimos direitos humanos e o primado da lei. O caminho está a tornar-se turbulento mas nós entramos numa era de não retorno”, declarou. Raphael Wong, vice-presidente da Liga dos Sociais Democratas, deixou agradecimentos ao regime no poder e aos procuradores. “Porquê? Porque se eles não nos tivessem acusado eu não teria descoberto que existem tantas pessoas a perseguir firmemente a democracia e liberdade”, afirmou, prometendo continuar a lutar pelos ideais democráticos, mesmo se for condenado. Chan e Wong, a par do deputado Shiu Ka-chun, e dos ex-líderes estudantis Tommy Cheung e Eason Chung, são acusados dos crimes de incitar pessoas a incitar outros a causar distúrbio à ordem pública e incitar outros a causar distúrbio à ordem pública. Esta última acusação pende também sobre Lee Wing-tat, ex-deputado.

“A IMPORTÂNCIA DO SUFRÁGIO UNIVERSAL GENUÍNO NÃO PODER SER MINIMIZADA”

Na sexta-feira, último dia do julgamento, foi a vez dos procuradores responderem às alegações finais da defesa. David Leung, director do Ministério Público da RAEHK, argumentou que são aplicáveis e justificáveis as acusações de incitamento uma vez que “os requerimentos mentais das ofensas não dependem das consequências das obstruções; o foco está na intenção do instigador”. Leung refutou o argumento dos arguidos de que “as acusações terão um efeito draconiano assustador nas liberdades de manifestação e expressão”, e defendeu que o sufrágio universal do Chefe do Executivo é uma “consideração irrelevante”. “Deve ser traçada uma linha entre o direito constitucional à manifestação pacífica e a segurança e os direitos do público. A acusação de distúrbio público satisfaz a proporcionalidade exigida e não constitui uma criminalização indiscriminada”.

Em resposta, Robert Pang, advogado de defesa de Shiu Ka-shun, acusou o Ministério Público de ter “percebido mal e aplicado erradamente a lei”. “Se eu estiver na rua rodeado de pessoas que podem causar distúrbios à ordem pública eu posso afastar-me, eu estou em controlo das minhas acções. O incitamento não se aplica porque as consequências de uma série de actos vão depender do que acontece aos outros”, argumentou. O causídico defendeu ainda que “a importância do sufrágio universal genuíno não poder ser minimizada”. “Quanto mais importante um assunto for, mais tolerantes as pessoas serão quanto ao exercício dos direitos fundamentais. Nós nunca pedimos ao tribunal para tomar uma decisão política. O que nós estamos a dizer é que esta é uma questão fundamental para muitas pessoas em Hong Kong”.

Se forem condenados, aos arguidos pode ser aplicada de uma pena de prisão de até sete anos por cada um dos crimes. A leitura da sentença ficou marcada para 9 de Abril para o tribunal ter tempo de rever as provas bem como de analisar todos os documentos submetidos por ambas as partes, explicou o juiz Johnny Chan Jong-herng.