Joe Chan critica atitude “passiva” do Governo, na abertura da Central Nuclear de Taishan

Sábado foi o primeiro dia de operações da Central Nuclear de Taishan, localizada a 70 quilómetros de Macau. O ambientalista Joe Chan acredita estarem garantidas as condições de segurança, mas insiste que o Governo deve melhorar a comunicação com os cidadãos no que diz respeito aos procedimentos de segurança.

Catarina Vila Nova

Mais de dez anos após o início da sua construção, e depois de sucessivos atrasos por motivos de segurança, a Central Nuclear de Taishan entrou finalmente em funcionamento no passado sábado. O início das operações de um dos reatores foi confirmado ao South China Morning Post por um porta-voz da ‘joint venture’ responsável pela Central Nuclear de Taishan. Em declarações ao PONTO FINAL, o ambientalista Joe Chan disse acreditar estar garantida a segurança da população. Ainda assim, o também presidente da União de Estudantes Macau Verde critica a atitude “passiva” do Governo ao longo desta última década, insistindo na necessidade de uma maior comunicação com os cidadãos quanto aos planos de contingência em caso de acidente.

Guo Limin, director-geral da ‘joint venture’ constituída pela China General Nuclear Power Group e Électricité de France, disse ao South China Morning Post que a empresa aprendeu com os atrasos e iria aplicar esse conhecimento na construção do segundo reactor, cuja entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano. “O EPR [reactor pressurizado europeu] aumentou os seus padrões de segurança e categorias de equipamentos. Na verdade, algum do equipamento que usamos, apesar de vir da mesma fábrica, não são partes estereotipadas. O processo de desenvolvimento de novos equipamentos leva o seu tempo e envolve um processo repetido”, explicou o responsável, acrescentando que o design do projecto foi melhorado para prevenir grandes desastres como o ataque directo de um avião ou falhas nos geradores como aquele que ocorreu em Fukushima, no Japão.

Ainda que acredite estarem asseguradas as condições de segurança na central nuclear localizada a 70 quilómetros de Macau, Joe Chan não poupa críticas à acção do Governo de Macau ao longo desta última década, acusando-o de ser “passivo” face a Pequim. Para o ambientalista, o Executivo deve reforçar a comunicação com a população e ensinar o que fazer em caso de emergência. “O Governo é bastante passivo, não se atreve a negociar ou opor-se às decisões do interior da China. Estão apenas a aceitar ordens e a esperar e ver o que acontece. Talvez o nosso Governo não possa influenciar o resultado final mas, pelo menos, deve tentar convencer-nos de que está a fazer o seu melhor para assegurar que tudo está bem”, criticou.

Joe Chan argumenta que a passividade do Governo da RAEM se explica com a elevada dependência energética de Macau face ao interior da China. “Mais de 90% da energia vem da China continental. Eles controlam a nossa energia, por isso, se nos tentarmos opor à ideia de construir uma central nuclear nós não vamos ter esse poder de negociação”, afirma o activista. Ainda assim, Chan defende que o Governo deve assumir um papel activo na educação dos cidadãos sobre planos de evacuação e contingência em caso de emergência. “Até agora nós não sabemos nada, por isso o que eles estão a fazer é definitivamente insuficiente”.

Sobre a utilização de energia nuclear, Joe Chan disse não se opor e vê aqui uma alternativa para minimizar o problema do aquecimento global. “De um modo geral nós somos contra o uso de energia nuclear mas nós temos de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. Numa pequena escala e tendo a segurança como prioridade, as centrais nucleares podem ser uma solução temporária mas não devem ser uma direcção a longo prazo. Esta não é definitivamente a alternativa apropriada, mas não existem recursos energéticos renováveis para responder às nossas necessidades energéticas”, afirmou.