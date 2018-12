IFFAM: “Clean Up” é o vencedor do festival

O grande vencedor da 3.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Macau foi o filme sul-coreano “Clean Up”, do realizador Kwon Man-ki. Destaque também para “White Blood”, que venceu o prémio especial do júri e também para Gustav Möller, que ganhou na categoria de melhor realizador.

Terminou na passada sexta-feira a 3.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM, na sigla inglesa). Na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no Centro Cultural de Macau, o grande vencedor foi o filme sul-coreano “Clean Up”, de Kwon Man-ki. O prémio foi entregue pelo presidente do júri do IFFAM Chen Kaige ao realizador do filme que retrata as sequelas de um rapto. Já “White Blood”, da argentina Barbara Sarasola-Day, foi o vencedor do prémio especial do júri. O filme conta a história da viagem de duas “mulas de droga” que tentam ir da Bolívia para a Argentina. O prémio de melhor realizador foi ganho por Gustav Möller, com “The Guilty”. A película teve mais uma distinção individual, neste caso com o prémio de melhor actor a ir para Jakob Cedergren. Aenne Schwarz venceu o prémio para melhor actriz pelo seu desempenho em “All Good”.

Kaloyan Bozhilov, director de fotografia de “Ága”, venceu na categoria de melhor contribuição técnica; a distinção de melhor argumento foi para Barnaby Southcombe, pelo argumento de “Scarborough”; Abhimanyu Dassani venceu na categoria de jovem actor no filme “The Man Who Feels No Pain”. O júri fez ainda uma menção especial ao filme de Hiroshi Okuyama, “Jesus”. Por seu lado, o prémio do público foi para o filme mexicano “The Good Girls”. “Up the Mountain” venceu o prémio para melhor filme na secção da competição Novo Cinema Chinês, criada este ano. Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, entregou ainda o prémio de carreira “Espírito do Cinema” ao cineasta chinês vencedor da Palma de Ouro de Cannes em 1993 e presidente do júri deste IFFAM Chen Kaige.

Na edição de 2017, o filme vencedor foi “Hunting Season”, da realizadora argentina Natalia Garagiola. Esta edição do festival contou com 54 filmes, 11 dos quais estiveram em competição. Esta edição com Nicolas Cage, Aaron Kwok e Lim Yoon A como embaixadores de talentos.

Maria Helena de Senna Fernandes, presidente da comissão organizadora do festival de cinema de Macau, destacou, na cerimónia, todo o programa do IFFAM e disse esperar que se continue a apostar na indústria em Macau: “O festival de cinema que decorreu durante esta última semana apresentou um programa com 54 películas extraordinárias, a par com 14 curtas-metragens de Macau. Ao nível do intercâmbio para a indústria cinematográfica, o Mercado de Projectos do IFFAM apresentou 14 novos projectos de filmes com boas perspectivas”. “Esperamos que o festival continue a trazer novas oportunidades para profissionais da indústria cinematográfica de todo o mundo e de Macau”, acrescentou.