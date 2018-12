Governo não vai importar croupiers, reitera Chui Sai On

O Chefe do Executivo reforçou a ideia passada pelo secretário para a Economia e Finanças de que o Governo não vai alterar a política de importação de croupiers, mantendo-se a profissão exclusiva para residentes. Antes de seguir para Pequim, Chui Sai On confirmou ter pedido um estudo à tutela da Administração e Justiça sobre a questão da criminalização das pensões ilegais.

André Vinagre

Chui Sai On confirmou que o Executivo não vai alterar a política de não importação de croupiers, mantendo a profissão exclusiva para residentes. De acordo com uma nota do Governo, o Chefe do Executivo confirmou o que já havia sido dito pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong. “O Chefe do Executivo, Chui Sai On, frisou, hoje [15 de Dezembro], que a política de não importação de mão-de-obra para funções de croupier prometida pelo actual Governo não sofreu qualquer alteração. No entanto, considerou normal a manifestação de diferentes opiniões por parte da sociedade”, lê-se no comunicado. “A promessa do Governo de garantir esse cargo exclusivamente para residentes não está sujeita a alteração”, disse mesmo Chui Sai On.

A mesma ideia já tinha sido deixada por Lionel Leong na passada quinta-feira. O secretário tinha referido que a sua tutela estava “firme na posição de manter a política de não importação de trabalhadores não-residentes para as funções de croupier”. As declarações do Governo surgem após alguns membros do Conselho para o Desenvolvimento Económico terem pedido, na última reunião plenária, a contratação de croupiers no estrangeiro devido às necessidades de recursos humanos no sector. “Há uma grande procura de croupiers e alguns membros disseram que a procura de croupiers vai aumentar cada vez mais. De tal forma que o mercado interno terá dificuldade em satisfazer, por isso seria boa ideia definir uma percentagem de croupiers que fossem importados para que a procura não fosse tão alta”, pedira, na passada semana, Vong Kok Seng, chefe da secção do Conselho para o Desenvolvimento Económico para o estudo das políticas de recursos humanos. Um dos argumentos para a contratação de não-residentes para o sector prende-se com a antevisão de possíveis crises no sector. Se a indústria do jogo entrar em declínio e se houver necessidade de despedir funcionários, os primeiros a serem dispensados serão os trabalhadores estrangeiros, explicou Vong Kok Seng.

“O referido Conselho é uma entidade de consulta abrangente, com membros oriundos de diversos sectores e representantes de várias organizações, sendo normal, por isso, que existam opiniões, necessidades e reivindicações diferentes no decurso das reuniões”, disse Chui Sai On, acrescentando que “só com pontos de vista díspares é que se conseguem alcançar os resultados esperados de uma entidade de consulta, garantindo que o governo ausculta primeiro as opiniões dos membros para depois proceder à sua análise”. Chui Sai On disse olhar com normalidade para a existência de diferentes opiniões em termos de gestão administrativa ou de execução por parte dos secretários, e lembrou que, de acordo com a estrutura do Governo, no topo está o Chefe do Executivo, que lidera os cinco secretários no desenvolvimento dos respectivos trabalhos, diz a nota divulgada pelo Gabinete de Comunicação Social.

CRIMINALIZAÇÃO DAS PENSÕES ILEGAIS: ESTUDO ENCOMENDADO

Já sobre a criminalização das pensões ilegais, Chui Sai On confirmou ter dado instruções à secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, para efectuar um estudo integrado sobre a questão, acrescentando que “enquanto estado de direito, o mais importante é garantir a segurança dos visitantes”. Este estudo já tinha sido anunciado por Sónia Chan na passada semana e foi agora confirmado pelo Chefe do Executivo. Em causa estão as divergências entre Alexis Tam e Wong Sio Chak, com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura a defender a criminalização e o secretário da tutela da Segurança a dizer que a criminalização deveria ser “a última arma” a ser usada.

Recorde-se que Chui Sai On está em Pequim e vai ser recebido hoje pelo Presidente Xi Jinping e pelo primeiro-ministro Li Keqiang. O Chefe do Executivo vai fazer um balanço dos trabalhos feitos ao longo do ano de 2018.