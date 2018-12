Dos recordes do jogo e da megaponte até ao reforço da plataforma sino-lusófona

Macau ficou marcado em 2018 pela abertura da Ponte do Delta, que acelera a integração na China, pelo reforço do estatuto de plataforma Pequim/países lusófonos, pelos recordes nas receitas do jogo e pela passagem de um outro supertufão. A inauguração daquela que é a maior travessia marítima do mundo revestiu-se de um simbolismo incontornável, tanto na validação do compromisso de Macau para com a estratégia nacional de Pequim, como na concepção de uma ponte fundamental para a criação de uma metrópole mundial que vai ligar o território a Hong Kong e nove localidades da província de Guangdong (Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing), com cerca de 68 milhões de habitantes, praticamente a população de França.

Em pouco mais de um mês, dois acontecimentos definiram em 2018 o futuro papel de Macau: se por um lado a abertura a 22 de Outubro da megaponte Hong Kong-Zhuhai-Macau ilustra o acelerar da integração de Macau na mãe-pátria, a visita do Presidente chinês a Portugal a 4 e 5 de Dezembro reforçou a condição do território como intermediário privilegiado na agenda económica que a China reservou para os países de língua portuguesa.

A aposta crescente na formação de quadros qualificados bilingues, uma constante ao longo de todo o ano, bem como na promoção do negócio multimilionário da Medicina Tradicional Chinesa, com direito a um fórum global que teve lugar em final de Setembro, ilustram o caminho que está a ser percorrido neste território que, após mais de 400 anos sob administração portuguesa, passou a ser uma Região Administrativa Especial da China a 20 de Dezembro de 1999, com um elevado grau de autonomia acordado durante um período de 50 anos.