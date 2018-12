Chromatic Awards: Lente de Gonçalo Lobo Pinheiro leva desigualdades de Macau ao pódio

O fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro arrecadou um segundo e um terceiro lugares no concurso de fotografia Chromatic Photography Awards com duas fotografias que mostram duas realidades de Macau: a opulência e a miséria.

André Vinagre

Uma fotografia em que o Grand Lisboa espreita por entre prédios em mau estado e um retrato de uma migrante indonésia valeram a Gonçalo Lobo Pinheiro um segundo e terceiro lugar, respectivamente, no concurso de fotografia Chromatic Photography Awards. O objectivo era mostrar as desigualdades e os contrastes do território. “Estas fotografias fazem parte de um trabalho de reportagem que eu fiz em Setembro e Outubro para o The Guardian sobre os contrastes de Macau, tanto ao nível arquitectónico – as diferenças entre as casas e os casinos, os prédios novos e os velhos – como também sobre as desigualdades sociais que, apesar de as pessoas às vezes não quererem reparar e assobiarem para o lado, elas existem e estão cada vez mais visíveis até”, começou por explicar o fotografo ao PONTO FINAL. Tudo isto “em contraponto com o facto de Macau ser uma cidade rica e de o FMI ter dito que em 2020 ia ser a cidade mais rica do mundo”. “Foram estes os contrastes que nós procurámos, foi nesse intuito que estas imagens foram feitas”, referiu.

Sobre a imagem do Grand Lisboa, que ficou em segundo lugar na categoria de arquitectura, o fotógrafo referiu que esta imagem serve para exemplificar os contrastes arquitectónicos da cidade. A fotografia, intitulada “Glitz and Grit”, mostra “o ‘Grit’, as casas velhas de Macau, casas em mau estado, com os ares condicionados de fora, aquela Macau que nós conhecemos, em comparação com o ‘Glitz’, a opulência deste novo riquismo que o jogo trouxe”.

O retrato, a que Gonçalo Lobo Pinheiro deu o nome de “Hope and Belief”, “é uma migrante indonésia que trabalha para uma família de chineses e que explicou como é viver em Macau e em que condições está”, explicou. “[O nome] ’Hope and Belief’ tem a ver não só com o olhar dela mas também com a forma como ela falou connosco, o que ela disse é que de facto ela tinha muita esperança que as coisas podiam mudar”. “Comparando com os padrões de vida de Macau ela tem uma vida pobre aqui, mas se compararmos com o padrão de vida na Indonésia, ela tem uma vida boa. Apesar de partilhar a casa com 11 pessoas e de todas as dificuldades em Macau, ela vive muito acima do que vivia na Indonésia. Ela também tem esperança que Macau melhore as condições de vida dos não-residentes”, acrescentou o fotojornalista.

Gonçalo Lobo Pinheiro, que está em Macau há oito anos e que é actualmente coordenador da Revista Macau e trabalha também para a Plataforma Media, tem acompanhado as desigualdades do território. “Há pessoas que às vezes optam por viver assim, não sei bem qual é a razão, mas a maioria eu acho que é porque não tem oportunidades ou porque tiveram azares na vida, há pessoas que estão no asilo da Cáritas que já tiveram tudo e que de repente ficaram sem nada, por motivos de saúde, de abandono, por exemplo” e acrescenta: “Eu não sei que dinheiro é que as pessoas têm na conta, agora que vivem em condições desumanas, isso posso dizer que vivem. Nós visitámos casas completamente imundas, com cozinhas completamente imundas, quartos cheios, eu vi coisas muito complicadas nessas duas semanas em que fizemos a reportagem”.

Estes Chromatic Photography Awards são uma competição fotográfica para profissionais e amadores. Os trabalhos são depois apreciados por um júri internacional composto por profissionais da área da fotografia. Sobre o facto de subir ao pódio destes prémios, Gonçalo Lobo Pinheiro disse estar “muito feliz”: “Quando tens um júri que é soberano e com provas dadas, curadores de arte e editores de revistas da indústria da fotografia [a avaliar os trabalhos], dá-me gozo e alegria poder ver que as pessoas gostam do meu trabalho e que vêem alguma qualidade. Quer dizer que estamos no caminho certo para podermos fazer mais e melhor. Eu não posso perder o foco”.