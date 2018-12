‘Up the Mountain’: Quando a tradição se cruza com a modernidad

Quando um pintor saiu de uma cidade grande para uma área montanhosa remota, as suas interacções com os locais fascinaram o realizador chinês Zhang Yang. O seu último trabalho, “Up the Mountain”, conta a história de quando a tradição se cruza com a modernidade, e foi ontem exibido no Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM).

A Cinemateca Paixão exibiu “Up the Mountain”, a mais recente obra do célebre realizador chinês, Zhang Yang, e um dos seis filmes da secção “Novo Cinema Chinês” da 3.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM).

Nascido em 1967, Zhang Yang abandonou os estudos de literatura chinesa na faculdade e, em vez disso, foi estudar para o departamento de realizadores da Academia Central de Teatro. Fez a sua primeira estreia como realizador com “Spicy Love Soup”, em 1997, um sucesso instantâneo nesse ano, e tornou-se um dos realizadores chineses mais activos. Desde então, dirigiu várias longas-metragens, como ‘Shower’ (1999), ‘Quitting’ (2001), ‘Sunflower’ (2005), ‘Getting Home’ (2007), ‘Driverless’ (2010), ‘Full Circle ‘(2012) e ‘Soul on a String’ (2016). Os seus filmes já foram exibidos em muitos festivais internacionais de cinema, incluindo Veneza, Toronto, Sundance, Berlim ou San Sebastian, e ganhou diversos prémios.

Em 2015, o seu primeiro documentário de longa-metragem, “Paths of the Soul”, teve a sua estreia mundial em Toronto. O documentário é visto como um marco na sua carreira, assinalando a mudança dos filmes comerciais para as produções arrojadas. O realizador conta uma crónica de tibetanos comuns que começam uma peregrinação de 1.200 quilómetros até Lhasa. O filme retrata o deslumbrante cenário do Tibete do Inverno à Primavera, e o personagem sofre desastres, acidentes, assim como lutas e crescimento. Quando lançado no mercado chinês no ano passado, o filme arrecadou mais de 100 milhões de RMB nas bilheteiras, um número raro para as produções artísticas.

Num certo sentido, “Up the Mountain” pode ser visto como uma continuação de “Paths of the Soul”. Além de compartilhar o director de fotografia e produtor executivo, ambos também carregam uma marca pessoal clara de Zhang Yang: simples, natural e realista. Os dois documentários concentram-se em duas minorias étnicas na parte sudoeste da China, respectivamente: “Caminhos da Alma” sobre o povo tibetano, e “Subir a Montanha” sobre o povo Bai.

Em “Up the Mountain”, o artista Shen Jianhua mudou-se de Xangai para uma remota aldeia de montanha há vários anos. As suas lições de desenho têm um efeito profundo na vida das pessoas que as adoptam. A casa do mestre pintor é uma casa aberta para os seus convidados pintores. Um dos alunos de Shen está impressionado com seu estilo de vida moderno e pergunta se ele e a sua nova esposa devem mudar-se para a cidade.

Enquanto isso, senhoras idosas produzem pinturas coloridas de tudo o que acontece na aldeia: festa de Ano Novo, gatinhos recém-nascidos, um banquete. O realizador Zhang Yang capta a sua vida, às vezes conversas cómicas, e segue o ritmo calmo das suas vidas diárias. O resultado é um filme sobre o calor do fogo aberto, o som de espigas de milho e a sopa de peixe fervida. Zhang mostra a vida nas montanhas em vistas fabulosas com grande profundidade e precisão geométrica. Cada quadro é como uma pintura, e as composições exigem a mesma calma e atenção do espectador que a habilidade do pintor.

“Up the Mountain” estreou no Festival Internacional de Documentários de Amsterdão (IDFA), o maior festival de documentários do mundo, realizado anualmente desde 1988. Foi também um dos 12 seleccionados no Concurso IDFA para documentário de longa-metragem.

O cenário de “Up the Mountain” encontra-se em Dali, um lugar de especial significado para Zhang Yang. Em 1998, Zhang Yang viajou para Dali, na província de Yunnan, e apaixonou-se pelo local. Anos depois, mudou-se para Dali e escreveu lá os guiões de vários filmes. Para ele, Dali é a base da sua criação e fonte de suas inspirações. O cineasta sempre quis retratar o território remoto em seu filme como ele é – não apenas um destino turístico popular, onde o romance acontece, como é frequentemente descrito na cultura popular.

“Up the Mountain” retrata muitos costumes e rituais que desapareceram gradualmente na nacionalidade Han, mas que ainda são preservados pelo povo Bai. Na terra de Dali, os modos tradicionais e os estilos de vida modernos são suavemente misturados e habilmente registrados pela lente.