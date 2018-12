Sílvia Gonçalves vence prémio de reportagem da Fundação Oriente

A jornalista Sílvia Gonçalves, do jornal Ponto Final, venceu o Prémio Macau – Reportagem, atribuído pela Fundação Oriente (FO), por um trabalho sobre a passagem do tufão Hato pela região. A reportagem “Destruição e desalento, no dia em que o Hato sacudiu a cidade” obteve a unanimidade dos cinco elementos do júri do prémio, que distingue anualmente o melhor trabalho sobre o território, nas vertentes cultural e socioeconómica. “O trabalho trata um tema de grande impacto para Macau do ponto de vista social e económico, proporcionando uma visão ampla e credível do acontecimento alvo da reportagem, visão essa que se encontra sustentada por testemunhos transversais e ilustrada por elementos fotográficos de manifesta expressividade”, de acordo com o júri do prémio, refere uma nota da Fundação Oriente.

Foi ainda atribuída uma menção honrosa à reportagem de Salomé Fernandes e Viviana Chan intitulada “Não residentes enfrentam entraves à maternidade”, publicada no Jornal Tribuna de Macau.

O júri é constituído pela coordenadora da delegação da FO em Macau, Ana Paula Cleto, pelo director do jornal The Macau Post Daily, Harald Bruning, pelo director do Instituto Português do Oriente, Joaquim Ramos, e pelas professoras da Universidade de Macau e do Instituto Politécnico de Macau, Maria José Grosso e Rosa Bizarro, respectivamente.

O Prémio Macau – Reportagem é atribuído a jornalistas residentes em Macau por trabalhos sobre o território publicados em meios de comunicação social locais. Em 2018, concorreram ao prémio dez jornalistas, com um total de 12 trabalhos. Para o próximo ano, a delegação da FO aceita, até final de Janeiro, candidaturas à décima edição do prémio, aberto apenas a jornalistas actualmente residentes em Macau ou com percurso profissional mínimo de três anos de presença em Macau, independentemente da nacionalidade ou da língua de trabalho dos candidatos.