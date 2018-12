Prémios “Local View Power” distinguem documentário “The Melancholy of Gods”

O documentário “The Melancholy of Gods”, da realizadora Lei Cheok Mei, venceu o prémio do júri na secção “Local View Power”, que pretende premiar e encorajar os jovens cineastas de Macau. Destaque também para Ng Ka Lon, cuja curta-metragem “Halfway” recebeu uma menção honrosa. A cerimónia de entrega dos prémios “Local View Power”, no âmbito do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), aconteceu ontem na Torre de Macau.

O filme escolhido pelo júri é um documentário que retrata os muitos casos de depressão que se registam em Macau. No evento, Lei Cheok Mei sublinhou que espera com o filme que as pessoas comecem a dar mais atenção aos sinais de depressão. Lei agradeceu à tia, a protagonista do documentário, que estava na sala. Sobre um próximo documentário, a realizadora local acabou por dizer que tem estado a pensar em construir uma história centrada na sua mãe, que trabalha como croupier, retratando o dia-a-dia dos funcionários do sector.

Ng Ka Lon, com a sua curta-metragem “Halfway”, recebeu uma menção honrosa do júri. Ng Ka Lon conta a história de Ka Fu que leva o seu cunhado ao hospital. Durante a viagem, o taxista tenta desfazer todas as asneiras que fez no passado.

Os prémios “Local View Power”, criados em 2007 e incluídos no IFFAM, têm como objectivo encorajar os jovens cineastas locais a produzirem mais filmes e também abrir espaço para que os cinéfilos experimentem a realização. Esta secção compreende documentários, curtas-metragens e curtas de animação. Este ano, a selecção final contou com 14 filmes, três animações, sete documentários e quatro curtas. Os vencedores recebem apoio técnico e financeiro para concluírem os seus trabalhos. Desde 2007, já foram apresentados nesta secção 118 filmes originais, 82 documentários. 19 curtas-metragens e 17 animações. Alguns dos trabalhos chegaram a ser exibidos e premiados na China continental, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha, diz a organização

A.V.