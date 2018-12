‘Leõezinhos’ à procura do título no D. Bosco

A equipa de futebol sub-16 do Sporting de Macau joga amanhã frente ao ADRAM podendo, em caso de vitória, sagrar-se campeã. O técnico Pedro Lopes não espera facilidades frente ao actual segundo classificado, mas conta com o plantel na máxima força para tentar repetir a vitória alcançada na primeira volta e celebrar o título. A partida está agendada para as 18h30 no campo do Colégio D. Bosco.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A equipa de sub-16 do Sporting de Macau pode celebrar já amanhã da melhor forma a estreia no campeonato de futebol da modalidade, conquistando o título de campeão. Para tal, os ‘leõezinhos’ terão que vencer o ADRAM, actuais segundos classificados, para garantir matematicamente o campeonato.

“Temos estado quase perfeitos, tirando o jogo passado em que empatámos com o CPK, por culpa própria porque estávamos a ganhar e na segunda parte cometemos erros. Agora queremos voltar às vitórias e festejar já o campeonato”, começou por dizer Pedro Lopes, treinador do Sporting de Macau, em declarações ao PONTO FINAL.

Com dez partidas disputadas, o Sporting de Macau regista 28 pontos acumulados, mais cinco que o adversário de amanhã, que tem inclusive mais uma partida realizada. Os jovens leões têm assim todas as condições para conquistar o título na categoria de sub-16, algo que esperam conseguir já amanhã. “Espero que seja já este sábado para que os miúdos possam desanuviar um bocado, a competição começou em Abril e estamos em Dezembro e ainda não acabou, o que não é normal. Também tem a ver com as limitações de Macau, com o tufão, depois também não há campos, a culpa também não é só da Associação de Futebol de Macau, que não tem onde poder fazer os jogos”, lamentou.

Porém, do outro lado está uma equipa que ainda tem hipóteses matemáticas de chegar ao título, estando, por isso, obrigada a vencer. “Estamos conscientes das dificuldades que vamos ter, temos estado a falar nas últimas duas semanas sobre este jogo e temos estado a prepará-lo. Vamos encontrar uma equipa que joga bom futebol, bem organizada. Na primeira volta causaram-nos bastantes dificuldades e agora vão causar também. Se estivermos no nosso normal temos capacidade para ganhar o jogo sem grandes dificuldades”, afirmou Pedro Lopes.

Ao contrário do que se sucedeu frente ao CPK, o treinador do Sporting de Macau conta agora com o plantel “na máxima força” para este duelo que promete ser bem disputado entre os dois primeiros classificados do campeonato de futebol de sub-16.

A partida está agendada para as 18h30, amanhã, no campo do Colégio D. Bosco.