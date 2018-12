Grupo Chia Tai quer desenvolver actividades no Parque de Medicina Tradicional Chinesa

O secretário para a Economia e Finanças esteve reunido com Xie Bing, vice-presidente sénior do grupo Chia Tai e presidente do grupo farmacêutico CP. Durante o encontro, o representante adiantou que quer investir e desenvolver as suas actividades no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa. Para o efeito, o grupo estabeleceu duas empresas em Macau.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, esteve reunido com uma delegação chefiada por Xie Bing, vice-presidente sénior do grupo farmacêutico Chia Tai e presidente do grupo farmacêutico CP, informou uma nota publicada ontem pelo Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau. No encontro, Xie Bing terá confirmado a Lionel Leong que chegou a acordo para “investir e desenvolver as suas actividades” no parque. A nota diz ainda que o grupo estabeleceu duas empresas em Macau para esse efeito.

Durante a reunião, Lionel Leong e Xie Bing trocaram ideias acerca do desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau e o representante referiu que o grupo e o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau “já chegaram a consenso preliminar quanto à intenção de cooperação, estando a empenhar-se activamente nos trabalhos preparatórios no sentido de investir e desenvolver as suas actividades no Parque”, lê-se na nota. Além disso, “o presidente manifestou a sua esperança de que o grupo possa ter a oportunidade de participar no desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, tirando proveito das indústrias e recursos de alta tecnologia detidos pelo próprio grupo, em matérias de biomedicina, materiais avançados, tecnologia financeira, aplicações de Big Data”. Para começar as operações em Macau, o grupo estabeleceu duas empresas no território, disse Xie Bing.

Por seu lado, Lionel Leong indicou que a intenção do grupo Chia Tai “está em articulação com o rumo desenvolvido pela RAEM”. O governante diz esperar que o grupo Chia Tai faça um bom aproveitamento das vantagens de Macau, como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa e também através do acordo de estreitamento das relações económicas e comerciais entre o interior da China e Macau.

O grupo Chia Tai, fundado em 1969, é uma multinacional da área da farmacêutica e tem sede em Lianyungang, na China. Segundo os dados da própria empresa, o grupo é 16.º na lista do top 100 de empresas farmacêuticas da China, está entre as cinco farmacêuticas mais inovadoras e é uma das dez em maior crescimento no país.