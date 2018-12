Governo lança concurso público para a construção de posto de bombeiros na Ilha Verde

Num comunicado divulgado ontem pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), o Governo anunciou o plano para a construção de um posto operacional provisório para o Corpo de Bombeiros na Ilha Verde, “de modo a responder às necessidades a curto prazo”. O Governo lança o concurso público para a empreitada que deverá arrancar no início do segundo trimestre do próximo ano. O prazo máximo para a construção do posto provisório do Corpo de Bombeiros deverá ser de 540 dias de trabalho, indica a nota da DSSOPT. A obra encontra-se na fase de realização de concurso público, cuja entrega de propostas terminará no dia 2 de Janeiro de 2019, e o respectivo acto público de abertura das propostas terá lugar no dia 3 de Janeiro.

O posto operacional terá quatro pisos, com capacidade para dois veículos de combate a incêndio e um veículo de emergência, e será apetrechado de todas as instalações e equipamentos básicos, com uma área bruta de construção de aproximadamente 1.500 metros quadrados.

A DSSOPT anunciou também o lançamento do concurso público para os serviços de reparação e de manutenção da iluminação decorativa das pontes Nobre de Carvalho, da Amizade e da Flor de Lótus. “Os trabalhos compreendem a prestação de serviços relativos à iluminação decorativa das Pontes de Nobre de Carvalho, da Amizade e da Flor de Lótus, nomeadamente os trabalhos de inspecção periódica, de reparação e manutenção, e em caso de acidente ou catástrofe natural, assim como a inspecção, reparação e manutenção da iluminação pública e do sistema de abastecimento de energia eléctrica da Ponte da Flor de Lótus (parte administrada pela RAEM)”, explica um comunicado da direcção.

Estes serviços encontram-se na fase de realização de concurso público cuja entrega de propostas terminará no dia 15 de Janeiro de 2019, às 12 horas, e o respectivo acto público de abertura das propostas terá lugar no dia 16 de Janeiro.