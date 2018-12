Deputados sugerem divulgação oficial de orientações para empresas de locação financeira

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa sugere ao Governo a divulgação oficial das orientações para as empresas de locação financeira através de um regulamento administrativo. Isto porque, explicou Chan Chak Mo, presidente do grupo de trabalho, o resultado do incumprimento das respectivas orientações poderá ser a revogação da autorização.

O Governo deve divulgar oficialmente as orientações para as empresas de locação financeira. É esta a conclusão daquela que foi já a oitava reunião da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) para discutir, na especialidade, o Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira. A segunda versão de trabalho inclui algumas melhorias de ordem técnica que mereceram a aprovação do grupo de trabalho que, ainda assim, vai redigir um conjunto de perguntas para entregar ao Executivo. Chan Chak Mo, presidente desta comissão, disse esperar conseguir assinar o parecer sobre este diploma dentro de um mês.

“Existe um diploma que regulamenta os bancos que também têm regras semelhantes que estão a ser executadas hoje em dia. Alguém questionou se essas orientações são divulgadas ou não para que os profissionais saibam. Se essas orientações não forem divulgadas, então a consequência vai ser a revogação de autorizações, por isso questionou-se se vai haver avisos para os profissionais”, disse Chan Chak Mo, acrescentando uma sugestão dos deputados: “Essas orientações podem ser definidas em regulamento administrativo”. Para o presidente da comissão, a “questão mais importante a colocar ao Governo” está, exactamente, relacionada com a violação destas orientações.

O Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira prevê multas que variam entre as 10 mil e os cinco milhões de patacas. Ademais, podem ser aplicadas cumulativamente sanções acessórias, tais como a suspensão do direito de voto pelos sócios ou do exercício de funções pelos membros do órgão de administração, e ainda a publicitação da aplicação da sanção em jornais de língua chinesa e portuguesa da RAEM.

Paralelamente ao Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira, a Assembleia Legislativa encontra-se ainda a debater, também na especialidade, o Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira. Com este diploma, o Governo propõe que as empresas de locação financeira fiquem isentas do pagamento do imposto do selo na aquisição do primeiro imóvel destinado exclusivamente a escritório. Com a revisão do Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira, o Executivo pretende regular o estabelecimento e o funcionamento das sociedades de locação financeira e das filiais com propósito de locação financeira.