“Dear Ex”: Uma história triste contada de maneira alegre

A estreia nas longas-metragens de dois realizadores, focando-se no tema pouco falado da homossexualidade e protagonizado por um ídolo pop e uma actriz de teatro, atingiu um sucesso algo surpreendente. “Dear Ex” entrou na secção do “Novo Cinema Chinês” do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM).

Stacey Qiao

staceyqiao.pontofinal@gmail.com

Sendo um dos seis filmes seleccionados na recém-criada secção de competição “Novo Cinema Chinês” da 3.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), a produção de Taiwan “Dear Ex” foi exibida na Torre de Macau. Dois realizadores, Chih-Yen Hsu e Mag Hsu, e a actriz principal Ying-Xuan Hsieh, estiveram na passadeira vermelha antes da exibição.

Com um orçamento de 35 milhões de NTD (cerca de nove milhões de patacas), “Dear Ex” ganhou oito nomeações e três prémios (melhor actriz principal, melhor canção original de cinema e melhor montagem) nos 55.º Prémios Golden Horse de Taipei, um dos mais prestigiados eventos cinematográficos do cinema chinês, anunciados em 17 de Novembro deste ano.

O filme começa quando uma mulher, Liu Sanlian, descobre que o beneficiário do seguro do seu marido recentemente falecido, que tinha deixado o apartamento comum três anos antes, mudou: já não é o seu filho, mas um homem chamado Jay. Liu Sanlian, bastante exaltada, corre para o apartamento de Jay com o filho e descobre que Jay era o amante do seu marido. Farto da sua mãe, o filho rebelde de Liu Sanlian quer descobrir a “verdade” e decide ir morar com Jay, provocando mudanças subtis no relacionamento de Jay e Liu Sanlian.

A equipa do filme queria destacar a situação constrangedora e stressante de homossexuais e pessoas no seu redor, em particular “tongqi”, mulheres que se casaram com homens gays. Mag Hsu, uma das realizadoras, disse numa entrevista anterior: “Eu comecei a ler sobre tongqi depois de decidir fazer esse filme. Foi só então que percebi que havia tantas mulheres infelizes. Há uma estimativa de 16 milhões de tongqi no Continente chinês, e acredito que também haja muitos na mesma situação em Taiwan”.

Zhang Beichuan, um investigador dedicado aos estudos da homossexualidade, acredita que o problema resulta em grande parte das tradições chinesas: “Os homens gay na China são diferentes daqueles do Ocidente. Nos países ocidentais, os homens gay geralmente não se casam ou casam-se onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido. Mas, na China, a enorme pressão social, juntamente com a enorme vontade das famílias de ter filhos e continuar a linhagem da família, obriga cerca de 80% dos homens gays a casar com mulheres. A comunidade gay na China ainda carrega o selo de uma sociedade agrícola”.

A protagonista Liu Sanlian exemplifica a tristeza e as lutas de uma tongqi, retratada de maneira alegre e cómica no filme. À medida que a história se desenrola, fica claro que ela não está interessada no dinheiro do seguro, mas em descobrir se o seu falecido marido a amava.

O título chinês do filme significa literalmente “quem amou primeiro”, mas Mag Hsu enfatizou: “O amor não segue a regra de ‘primeiro a chegar, primeiro a servir-se’. Depois de assistir ao filme, não se iria debater sobre quem amou primeiro, porque isso não importa. Além disso, queremos chamar a atenção para a noção de ‘primeiro’: quem tem o direito de primeiro definir quais pessoas são ‘normais’? Quem pode definir que tipo de amor é ‘normal’?”

Ao interpretar uma mulher cujo marido e filho são “levados” por um homem, a actriz principal Ying-Xuan Hsieh disse: “A personagem que interpreto é uma típica mãe asiática. Ela nunca responde directamente às perguntas do filho e está sempre a culpar os outros. Ela é muito infeliz. O filme começa com uma explosão de raiva que acumulou durante anos e anos. Os realizadores e eu chegámos a um acordo sobre a cena de abertura – temos que deixar os espectadores verem o pior da personagem no início, só assim a história pode realmente começar. Só assim eles podem entender e entrar em contacto com ela mais tarde”.

A mulher desesperada decide vingar-se no final. Mag Hsu comentou: “Eu entendo a decisão de Liu. Imagine-se: foi enganada o tempo todo por um amor que achava que era puro e verdadeiro. Perdeu o amor do seu marido – provavelmente ele nunca a amou de maneira nenhuma – e agora também vai perder o seu filho. Não acredita que será amada nunca mais. Ao filmar as últimas cenas, eu disse a Ying-Xuan, por favor, conte o outro lado da história para todas as mulheres como Liu Sanlian no mundo. Ela não é um palhaço irritante”.

Quando o filme foi realizado em 2017, o Supremo de Taiwan tinha acabado de aprovar uma resolução que tornava inconstitucional proibir que casais do mesmo sexo se casassem, levantando grandes esperanças de que a ilha se tornaria no primeiro lugar na Ásia a permitir uniões entre pessoas do mesmo sexo. Mas, a 24 de Novembro deste ano, os eleitores de Taiwan rejeitaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo num referendo. No mesmo dia, Mag Hsu expressou a sua posição no festival de Hong Kong: “Ninguém tem o direito de decidir se o amor de outras pessoas é válido ou não”.