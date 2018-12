Conta única e plataforma agregadora de serviços do Governo lançadas em Janeiro

A partir de Janeiro, os cidadãos de Macau vão poder requerer senhas online nos balcões de atendimento públicos e marcar serviços em vários departamentos públicos. Estas são apenas algumas das funcionalidades da aplicação dos Serviços de Administração e Função Pública, lançada ao abrigo do “Governo inteligente”.

O Governo vai lançar já no próximo mês uma aplicação para telemóvel através da qual os cidadãos vão poder aceder a serviços personalizados, pedir senhas online e tratar das formalidades de contratação de trabalhadores domésticos não-residentes e dos pedidos de licenciamento de estabelecimentos de restauração. A esta aplicação vão poder aceder os residentes da RAEM e também os trabalhadores não-residentes. Esta é mais uma das medidas que os vários departamentos governamentais têm vindo a anunciar ao longo desta semana, no âmbito do “Governo inteligente”, desta vez sob a alçada dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP).

É já em Janeiro que o Governo vai lançar a conta única, o website e a aplicação de telemóvel, para facilitar o acesso a diferentes serviços electrónicos. Através da conta única, os cidadãos podem consultar o guia de formalidades para os requerimentos dos serviços públicos, subscrever informações oficias e consultas públicas e aceder a serviços personalizados como marcação prévia e pedido de senha online para prestação de serviços nos balcões de atendimento de seis serviços, bem como inscrever-se para o recrutamento uniformizado. Numa primeira fase a conta estará apenas disponíveis a “cidadãos de Macau”, ou seja, “[residentes] permanentes, não permanentes e titulares de outros documentos”, explicou ontem Kou Peng Kuan, director dos SAFP, em conferência de imprensa. Na segunda fase, acrescentou o dirigente, este serviço vai estender-se às pessoas colectivas.

Em específico, foram destacadas três ferramentas nas quais o Governo investiu 11 milhões de patacas. São elas a marcação prévia e espera, o pedido de contratação de trabalhadores domésticos não-residentes e o licenciamento dos estabelecimentos de restauração. O primeiro serviço vai estar disponível para a Direcção dos Serviços de Identificação, a Direcção dos Serviços de Finanças, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, o Fundo de Segurança Social, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. Através da aplicação os cidadãos podem consultar o tempo de espera, escolher o serviço mais próximo, bem como a data e a hora que lhes é mais conveniente para a marcação prévia, ou obter uma senha para prestação dos serviços.

Um empregador que queira contratar um trabalhador doméstico não-residente deverá simplesmente aceder à conta única na aplicação para consultar as informações actualizadas da respectiva contratação. Quem já utilizar a ferramenta de assinatura electrónica da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações pode fazer na íntegra o pedido e obter os respectivos resultados da apreciação pela internet. Esta aplicação também facilita o tratamento da renovação do ‘bluecard’ do trabalhador – desde que este ainda esteja válido – mas não permite o seu cancelamento para proteger o empregado.

Já o serviço de licenciamento dos estabelecimentos de restauração congrega numa única plataforma várias entidades governamentais, nomeadamente, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, o Corpo de Bombeiros, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, o Instituto Cultural e os Serviços de Saúde. Esta plataforma interna de partilha de pareceres facilita a consulta dos trabalhadores dos respectivos serviços de informações de requerimentos, evitando a repetição de envio de documentos do requerente.

Para o próximo ano, o Governo prevê ainda a conclusão da construção do Centro de Produção de Computação em Nuvem, no Terminal Marítimo do Pac On, no qual foram investidos 200 milhões de patacas.

DIRECTOR DOS SAFP GARANTE CONCLUSÃO DO “GOVERNO ELECTRÓNICO” NO PRÓXIMO ANO

“Em relação ao Governo electrónico, sinceramente, antes houve problemas de desenvolvimento em relação aos projectos pioneiros, bem como tivemos que analisar os procedimentos administrativos e legislação para suportar todo o desenvolvimento”, admitiu ontem Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), em conferência de imprensa. Em Agosto, o Comissariado da Auditoria divulgou um relatório no qual concluía que os trabalhos dos SAFP de implementação do projecto do Governo electrónico “ficaram aquém das expectativas”. Na resposta, o organismo dizia, na altura, que a taxa de execução do Planeamento Geral do Governo Electrónico 2015-2019 seria de 86% até ao final deste ano e, em 2019, poderia ultrapassar os 95%. Ontem, as estimativas de Kou Peng Kuan foram mais modestas: “Até ao final do ano vamos conseguir finalizar 80% dos trabalhos do Governo electrónico e, no próximo ano, mais de 90% dos trabalhos serão finalizados. Vamos conseguir atingir a meta de cinco anos”, assegurou o dirigente. C.V.N.